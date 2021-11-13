Destan dizisi ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor ve hangi tarihi anlatıyor? Yeni dizi Destan konusu ve oyuncuları

ATV'nin yeni yapımı Destan için geri sayım başladı. Çekimlerden karelerle diziseverleri heyecanlandıran yapım, Destan dizisi ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor ve hangi tarihi anlatıyor gibi sorularla inceleniyor. Orta Asya'da Gök Kağanı Korkut Han tarafından yetim bırakılan savaşçı kızı Akkız'ın hikayesi anlatacak olan yeni dizi, Bozdağ film imzasını taşıyor. Oyuncu kadrosunun zenginliği ve konusuyla dikkat çeken diziye ilişkin merak edilenlerin yanıtı haberimizde. İşte Destan yeni dizi konusu ve oyuncuları.

DESTAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

Destan dizisi, televizyonların en çok izlenen kanalı ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yayın günü henüz belli olmadı.