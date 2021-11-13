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Giriş Tarihi: 13.11.2021 17:12 Son Güncelleme: 13.11.2021 17:13

Destan dizisi ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor ve hangi tarihi anlatıyor? Yeni dizi Destan konusu ve oyuncuları

Destan dizisi ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor ve hangi tarihi anlatıyor? Yeni dizi Destan konusu ve oyuncuları

ATV ekranlarının yeni dizisi Destan henüz başlamadan izleyicinin araştırmaları arasında yerini aldı. Ekranların en sevilen kanalı ATV’nin yeni dizisi, Destan nerede çekiliyor ve hangi dönemi anlatıyor sorusuyla araştırılıyor. Destan dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihi anlatıyor soruları da bu kapsamda araştırılıyor. Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı diziye dair merak edilenlerin yanıtı haberimizde. İşte yeni dizi Destan konusu ve oyuncuları.

ATV'nin yeni yapımı Destan için geri sayım başladı. Çekimlerden karelerle diziseverleri heyecanlandıran yapım, Destan dizisi ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor ve hangi tarihi anlatıyor gibi sorularla inceleniyor. Orta Asya'da Gök Kağanı Korkut Han tarafından yetim bırakılan savaşçı kızı Akkız'ın hikayesi anlatacak olan yeni dizi, Bozdağ film imzasını taşıyor. Oyuncu kadrosunun zenginliği ve konusuyla dikkat çeken diziye ilişkin merak edilenlerin yanıtı haberimizde. İşte Destan yeni dizi konusu ve oyuncuları.

DESTAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

Destan dizisi, televizyonların en çok izlenen kanalı ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yayın günü henüz belli olmadı.

DESTAN KONUSU NE?

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin - Akkız

Edip Tepeli - Batuga

Selim Bayraktar

Burak Tozkoparan

Deniz Barut - Ece

Ecem Sena Bayır

Burak Berkay Akgül

Esra Kılıç

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Destan dizisi ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor ve hangi tarihi anlatıyor? Yeni dizi Destan konusu ve oyuncuları
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