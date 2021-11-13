Destan dizisi ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor ve hangi tarihi anlatıyor? Yeni dizi Destan konusu ve oyuncuları

ATV'nin yeni yapımı Destan için geri sayım başladı. Çekimlerden karelerle diziseverleri heyecanlandıran yapım, Destan dizisi ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor ve hangi tarihi anlatıyor gibi sorularla inceleniyor. Orta Asya'da Gök Kağanı Korkut Han tarafından yetim bırakılan savaşçı kızı Akkız'ın hikayesi anlatacak olan yeni dizi, Bozdağ film imzasını taşıyor. Oyuncu kadrosunun zenginliği ve konusuyla dikkat çeken diziye ilişkin merak edilenlerin yanıtı haberimizde. İşte Destan yeni dizi konusu ve oyuncuları.
DESTAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?
Destan dizisi, televizyonların en çok izlenen kanalı ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yayın günü henüz belli olmadı.
DESTAN KONUSU NE?
Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.
DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Ebru Şahin - Akkız
Edip Tepeli - Batuga
Selim Bayraktar
Burak Tozkoparan
Deniz Barut - Ece
Ecem Sena Bayır
Burak Berkay Akgül
Esra Kılıç
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