GSB mülakat sonuçları için araştırmalar sürüyor. Toplamda 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat değerlendirme sonuçları ilerleyen günlerde duyurulacak. Temizlik personeli ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin alım yapılacak olup adaylar "GSB sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; GSB mülakat sonuçları ile ilgili son gelişmelere ulaşabilirsiniz.