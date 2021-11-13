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Giriş Tarihi: 13.11.2021 08:45 Son Güncelleme: 13.11.2021 08:46

GSB sözlü mülakat sonuçları bekleniyor! 2021 GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

GSB sözlü mülakat sonuçları bekleniyor! 2021 GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

1-12 Kasım 2021 tarihleri aralığında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleştirilecek olan sözlü sınavların ardından yapılacak değerlendirmeler sonucu GSB mülakat sonuçları açıklanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat değerlendirme sonuçları beklenirken bilindiği üzere toplamda 4 bin 346 temizlik personeli ve güvenlik görevlisi meslek kollarında istihdam sağlanacak. Peki; 2021 GSB sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? GSB mülakat sonuçları bekleniyor!

GSB mülakat sonuçları için araştırmalar sürüyor. Toplamda 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat değerlendirme sonuçları ilerleyen günlerde duyurulacak. Temizlik personeli ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin alım yapılacak olup adaylar "GSB sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; GSB mülakat sonuçları ile ilgili son gelişmelere ulaşabilirsiniz.

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleştirilecek olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden ulaştıkları "Sözlü Sınav Giriş Belgesi"nde belirtilen sınav yeri, tarihi ve saatinde, T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesi ile hazır bulunacaklardır.

Mülakatların ardından söz konusu sınavın sonuçları açıklanacak. Ancak konu hakkında henüz bakanlıktan bir duyuru gelmedi.

SÖZLÜ SINAVDA HES KODU ZORUNLULUĞU

Covid-19 tedbirleri kapsamında; sözlü sınavın yapılacağı mekânların bina girişlerinde güvenlik görevlilerince adaylar için belirlenen sözlü sınav tarihinden en fazla bir gün önce alınmış HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır. Geçerli HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmayan aday kesinlikle içeri alınmayacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

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GSB sözlü mülakat sonuçları bekleniyor! 2021 GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
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