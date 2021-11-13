Kocan Kadar Konuş nerede çekildi, konusu nedir, kaç film? Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu

Kocan Kadar Konuş Diriliş filminde Ezgi Mola'nın hayat verdiği Efsun'la Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Sinan'ın trajikomik aşk hikayesi işleniyor. Serinin ilk filminde birbirine aşık olan çift nihayet kavuşur ancak önlerindeki engeller yine de azalmaz. Filmseverlerin "Kocan Kadar Konuş nerede çekildi, konusu nedir, kaç film" sorularıyla araştırdığı filme ilişkin merak edilenler haberimizde. İşte Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu!
KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU NEDİR?
Ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun (Ezgi Mola), aşık olduğu Sinan'a (Murat Yıldırım) kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun'un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan'ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım'la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?
KOCAN KADAR KONUŞ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kocan Kadar Konuş filminin çekimleri Bolu ve Sakarya'da gerçekleşti. Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çekimleri yapıldı.
KOCAN KADAR KONUŞ KAÇ FİLM?
2015 yılında başlayan seri, "Kocan Kadar Konuş" ve "Kocan Kadar Konuş:Diriliş" adlı iki filmden oluşuyor.
KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI
Ezgi Mola
Murat Yıldırım
Hümeyra
Nevra Serezli
Gülenay Kalkan
Eda Ece
Begüm Öner
Gül Arıcı
Muhammet Uzuner
İsmail İncekara
Nilgün Kasapbaşoğlu
Meltem Özsavaş
Hakan Salınmış
Enis Arıkan
Bora Akkaş
Güven Murat Akpınar
Güçlü Yalçıner
Mehmet Baran Erdoğan
Tolga Çıklaçiftçi
Romina Özipekçi
Gözde Seda Altuner
Burak Topaloğlu
Emine Gülsüm Göznümer
Ayten Mısırlıoğlu