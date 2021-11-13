Kocan Kadar Konuş nerede çekildi, konusu nedir, kaç film? Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu

Kocan Kadar Konuş Diriliş filminde Ezgi Mola'nın hayat verdiği Efsun'la Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Sinan'ın trajikomik aşk hikayesi işleniyor. Serinin ilk filminde birbirine aşık olan çift nihayet kavuşur ancak önlerindeki engeller yine de azalmaz. Filmseverlerin "Kocan Kadar Konuş nerede çekildi, konusu nedir, kaç film" sorularıyla araştırdığı filme ilişkin merak edilenler haberimizde. İşte Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu!

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU NEDİR?

Ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun (Ezgi Mola), aşık olduğu Sinan'a (Murat Yıldırım) kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun'un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan'ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım'la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?