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Giriş Tarihi: 13.11.2021 15:47

Kocan Kadar Konuş nerede çekildi, konusu nedir, kaç film? Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu

Kocan Kadar Konuş nerede çekildi, konusu nedir, kaç film? Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu

Kocan Kadar Konuş serisinin ikinci filmi bu akşam Star TV’de ekrana gelecek. Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrolleri paylaştığı serinin ikinci filmi; Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi, konusu nedir ve kaç film sorularıyla araştırılıyor. Filme ilişkin yapılan araştırmalar arasında filmin yapım yılı da yer alıyor. İşte Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu.

Kocan Kadar Konuş Diriliş filminde Ezgi Mola'nın hayat verdiği Efsun'la Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Sinan'ın trajikomik aşk hikayesi işleniyor. Serinin ilk filminde birbirine aşık olan çift nihayet kavuşur ancak önlerindeki engeller yine de azalmaz. Filmseverlerin "Kocan Kadar Konuş nerede çekildi, konusu nedir, kaç film" sorularıyla araştırdığı filme ilişkin merak edilenler haberimizde. İşte Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu!

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU NEDİR?

Ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun (Ezgi Mola), aşık olduğu Sinan'a (Murat Yıldırım) kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun'un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan'ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım'la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?

KOCAN KADAR KONUŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Konuş filminin çekimleri Bolu ve Sakarya'da gerçekleşti. Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çekimleri yapıldı.

KOCAN KADAR KONUŞ KAÇ FİLM?

2015 yılında başlayan seri, "Kocan Kadar Konuş" ve "Kocan Kadar Konuş:Diriliş" adlı iki filmden oluşuyor.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI

Ezgi Mola

Murat Yıldırım

Hümeyra

Nevra Serezli

Gülenay Kalkan

Eda Ece

Begüm Öner

Gül Arıcı

Muhammet Uzuner

İsmail İncekara

Nilgün Kasapbaşoğlu

Meltem Özsavaş

Hakan Salınmış

Enis Arıkan

Bora Akkaş

Güven Murat Akpınar

Güçlü Yalçıner

Mehmet Baran Erdoğan

Tolga Çıklaçiftçi

Romina Özipekçi

Gözde Seda Altuner

Burak Topaloğlu

Emine Gülsüm Göznümer

Ayten Mısırlıoğlu

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Kocan Kadar Konuş nerede çekildi, konusu nedir, kaç film? Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu
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