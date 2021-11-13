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Giriş Tarihi: 13.11.2021 22:04 Son Güncelleme: 13.11.2021 22:06

Son dakika: Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye’nin grubunda oluşan puan durumu! A Milli Takım kaçıncı sıraya yükseldi?

Son dakika: Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye’nin grubunda oluşan puan durumu! A Milli Takım kaçıncı sıraya yükseldi?

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde son iki maçlarına çıkan A Milli Futbol Takımımız, 9. hafta maçında zayıf rakibi Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etmeyi başardı. Grupta ikincilik için yarıştığımız Norveç ise Letonya ile 0-0 berabere kaldı. İşte bu sonuçlarla oluşan Türkiye'nin puan durumu...

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son iki maçına çıkan Türkiye, grubun 9. maçında Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 6-0'lık sonuçla galip ayrılan milliler, puanını 18'e yükseltti ve grupta ikinciliğe yükseldi.

Son maçta salı günü Karadağ ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılar, play-offlara kalmak adına oldukça zorlu bir mücadele verecek. Türkiye-Cebelitarık maçıyla aynı saatte başlayan Norveç-Letonya karşılaşması, 0-0 sona erdi.

Norveç'in beraberliğe razı olmasıyla birlikte Cebelitarık'a 6 gol atan milliler, G Grubu'nda averaj farkıyla Norveç'in üstüne çıkmayı başardı. Son hafta maçında Karadağ'dan 3 puan alınması halinde Türkiye, Dünya Kupası yolunda play-offlara kalacak.

GRUPTA OLUŞAN PUAN DURUMU

1 Hollanda 19 puan (1 maçı eksik)
2 Türkiye 18 puan (10 averaj)
3 Norveç 18 puan (9 averaj)
4 Karadağ 11 puan (1 maçı eksik)
5 Letonya 6 puan
6 Cebelitarık 0 puan

Grubun son maçlarında ise Norveç, Hollanda'ya konuk olacak.

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Son dakika: Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye’nin grubunda oluşan puan durumu! A Milli Takım kaçıncı sıraya yükseldi?
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