Son dakika: Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye’nin grubunda oluşan puan durumu! A Milli Takım kaçıncı sıraya yükseldi?

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son iki maçına çıkan Türkiye, grubun 9. maçında Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 6-0'lık sonuçla galip ayrılan milliler, puanını 18'e yükseltti ve grupta ikinciliğe yükseldi.
Norveç'in beraberliğe razı olmasıyla birlikte Cebelitarık'a 6 gol atan milliler, G Grubu'nda averaj farkıyla Norveç'in üstüne çıkmayı başardı. Son hafta maçında Karadağ'dan 3 puan alınması halinde Türkiye, Dünya Kupası yolunda play-offlara kalacak.
GRUPTA OLUŞAN PUAN DURUMU
1 Hollanda 19 puan (1 maçı eksik)
2 Türkiye 18 puan (10 averaj)
3 Norveç 18 puan (9 averaj)
4 Karadağ 11 puan (1 maçı eksik)
5 Letonya 6 puan
6 Cebelitarık 0 puan
Grubun son maçlarında ise Norveç, Hollanda'ya konuk olacak.