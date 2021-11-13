Türkiye Cebelitarık maçı için nefesler tutuldu. Kazanacağı zaferle 2022 Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G grubunda Cebelitarık ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi sporseverler Türkiye Cebelitarık maçı saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi gibi sorulara yanıt arıyor. Maçı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler Milli maç ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak sorusuyla araştırma yapıyor. İşte Cebelitarık Türkiye maçının saati ve yayınlanacağı kanal.

TÜRKİYE CEBELİTARIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Türkiye-Cebelitarık maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak.