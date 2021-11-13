Türkiye Cebelitarık maçı için nefesler tutuldu. Kazanacağı zaferle 2022 Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G grubunda Cebelitarık ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi sporseverler Türkiye Cebelitarık maçı saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi gibi sorulara yanıt arıyor. Maçı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler Milli maç ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak sorusuyla araştırma yapıyor. İşte Cebelitarık Türkiye maçının saati ve yayınlanacağı kanal.
TÜRKİYE CEBELİTARIK MAÇI SAAT KAÇTA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Türkiye-Cebelitarık maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE-CEBELİTARIK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Saat 20:00'de başlayacak olan Türkiye-Cebelitarık maçını Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. A Milli takım mücadeleden galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası'nda şans kazanmak için sahada olacak. Maç TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.
TÜRKİYE CEBELİTARIK MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye-Cebelitarık maçı bu akşam Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE-CEBELİTARIK MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Hakan, Kerem, Halil, Burak
Cebelitarık: Coleing, Sergeant, R.Chipolina, Wiseman, Mouelhi, J.Chipolina, Walker, Ronan, Torrilla, Valarino, Styche
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Gruptaki son maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, son iki maç öncesinde Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürüyor. G Grubu'nda Hollanda 19 puanla lider durumda bulunurken, 17 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Türkiye, iki maçını da kazanmak istiyor.