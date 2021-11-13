2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Milliler Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi başarırken, futbolseverler gruptaki son durumu merak ediyor. Norveç'in berabere kalması ile grupta ikinci sıraya çıkan millilerimiz gruptaki bir diğer maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye grupta kaçıncı sırada, gruptan çıktı mı? İşte Türkiye'nın grubunda son durum!

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA, GRUPTAN ÇIKTI MI, NASIL ÇIKAR?

Milliler'de hedef Karadağ! Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçen milliler, son maçına Karadağ'ı mağlup etmek için çıkacak.

Peki, Türkiye Karadağ maçını kazanırsa gruptan çıkar mı?

İşte detaylar;