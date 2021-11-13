Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye grupta kaçıncı sırada, gruptan çıktı mı? 2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Giriş Tarihi: 13.11.2021 23:09 Son Güncelleme: 13.11.2021 23:09

Türkiye grupta kaçıncı sırada, gruptan çıktı mı? 2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Türkiye grupta kaçıncı sırada, gruptan çıktı mı? 2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye gruptan nasıl çıkar?

2022 FIFA Dünya Kupası G grubunda A Milli futbol takımımız Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Milliler Cebelitarık'a gol olup yağarken, Norveç Letonya maçının 0-0 sona ermesi gruptan çıkma şansımızı arttırdı. Bu noktada futbolseverler Türkiye grupta kaçıncı sırada, gruptan çıktı mı soruları ile birlikte Türkiye'nin grubundan kaç takım çıkıyor sorularına yanıt arıyor. Norveç'in berabere kalması ile grupta ikinci sıraya çıkan millilerimiz gruptaki bir diğer maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye grupta kaçıncı sırada, gruptan çıktı mı? İşte detaylar;

2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Milliler Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi başarırken, futbolseverler gruptaki son durumu merak ediyor. Norveç'in berabere kalması ile grupta ikinci sıraya çıkan millilerimiz gruptaki bir diğer maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye grupta kaçıncı sırada, gruptan çıktı mı? İşte Türkiye'nın grubunda son durum!

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA, GRUPTAN ÇIKTI MI, NASIL ÇIKAR?

Milliler'de hedef Karadağ! Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçen milliler, son maçına Karadağ'ı mağlup etmek için çıkacak.
Peki, Türkiye Karadağ maçını kazanırsa gruptan çıkar mı?

İşte detaylar;

TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA SON DURUM!

1- Hollanda : 19 puan
2- Türkiye: 18 puan
3- Norveç : 18 puan
4- Karadağ: 11 puan
5- Letonya: 6 puan
6- Cebelitarık: 0 puan

2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU KALAN MAÇLAR (16 KASIM)

Hollanda-Norveç
Karadağ-Türkiye
Cebelitarık- Letonya

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin grupta oynacağı son karşılaşma olan Karadağ mücadelesini kazanması gerekiyor. Milliler Karadağ'ı mağlup ettiği takdir de Hollanda'nın Norveç'i mağlup etmesini bekleyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Son dakika: Ali Koç'un sözleri için olay açıklama! 'Başkan beni taraftara sattı, şimdi...'
Usta oyuncu Erkan Can'ı işitme cihazına mahkum eden tokat!
Son dakika haberi! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü: Thomas Scott Kaplan
Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 13 Kasım 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
Son dakika: Galatasaray-Bursaspor maçına damga vuran olay! İsmail Çipe Fatih Terim'i çıldırttı
İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye grupta kaçıncı sırada, gruptan çıktı mı? 2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye gruptan nasıl çıkar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA