2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Milliler Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi başarırken, futbolseverler gruptaki son durumu merak ediyor. Norveç'in berabere kalması ile grupta ikinci sıraya çıkan millilerimiz gruptaki bir diğer maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye grupta kaçıncı sırada, gruptan çıktı mı? İşte Türkiye'nın grubunda son durum!
Milliler'de hedef Karadağ! Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçen milliler, son maçına Karadağ'ı mağlup etmek için çıkacak.
Peki, Türkiye Karadağ maçını kazanırsa gruptan çıkar mı?
İşte detaylar;
TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA SON DURUM!
1- Hollanda : 19 puan
2- Türkiye: 18 puan
3- Norveç : 18 puan
4- Karadağ: 11 puan
5- Letonya: 6 puan
6- Cebelitarık: 0 puan
2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU KALAN MAÇLAR (16 KASIM)
Hollanda-Norveç
Karadağ-Türkiye
Cebelitarık- Letonya
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Türkiye'nin grupta oynacağı son karşılaşma olan Karadağ mücadelesini kazanması gerekiyor. Milliler Karadağ'ı mağlup ettiği takdir de Hollanda'nın Norveç'i mağlup etmesini bekleyecek.