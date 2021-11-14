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Giriş Tarihi: 14.11.2021 07:06 Son Güncelleme: 14.11.2021 07:06

Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mimar Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz tutuklandı mı?

Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mimar Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz tutuklandı mı?

İstanbul Ataşehir’de Başak Cengiz'i canice katleden Can Göktuğ Boz milyonların gündemine geldi. 28 yaşındaki genç mimarı sokak ortasında samuray kılıcı ile katleden katil zanlısı ifadeleriyle kan dondurdu. Bu noktada “Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Samuray kılıcı ile sokakta tanımadığı kadını öldüren cani katil, “neden öldürdün?” sorusuna ise “birini öldürmem gerekiyordu” sözleriyle karşılık verdi. Peki, Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? İşte tüm detaylar...

Samuray kılıcı ile sokakta tanımadığı kadını (Başak Cengiz) öldüren cani Can Göktuğ Boz yaşanan olayın ardından milyonların gündemine geldi. "Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. 28 yaşındaki genç mimarın ölümü Türkiye'de büyük yankı uyandırırken Başak Cengiz'in katili hakkında detaylar da merak ediliyor. Peki, Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? İşte detaylar...

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay

BAŞAK CENGİZ KİMDİR? İŞTE CİNAYETİN AYRINTILARI...

İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, mesaisinin ardından otele yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğradı.Cani, kılıcı defalarca saplayıp genç kızı öldürdü.Kan donduran olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yaşandı.

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay

Ankara'da yaşayan mimar Başak Cengiz, Ataşehir'de yapımı süren İstanbul Finans Merkezi'nde bir bankanın inşaatında görevliydi.Olay günü, arkadaşlarına biraz daha mesaiye kalacağını söyledi. Mesainin ardından, onu hayattan koparacak caninin arkadan geldiğinden habersiz şekilde kaldığı otele doğru yürüyordu.Yanında samuray kılıcı taşıyan Boz, bir anda genç kadının sırtına kılıcı sapladı. Vahşete devam eden saldırgan, yere yığılan Cengiz'e kılıç darbeleri vurmayı sürdürdü.O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay

'DİRENEMEYEN BİR KADIN SEÇTİM...'

Ağır yaralanan Cengiz hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.Emniyet güçleri, katil zanlısını kısa sürede yakaladı. Boz ifadesinde, "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım.Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi

. Özel bir üniversitede mühendislik okuyan, aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Can Göktuğ Boz'un, daha önce 5 yıl psikolojik tedavi, 17 gün uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi.

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Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mimar Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz tutuklandı mı?
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