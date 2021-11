Samuray kılıcı ile sokakta tanımadığı kadını (Başak Cengiz) öldüren cani Can Göktuğ Boz yaşanan olayın ardından milyonların gündemine geldi. "Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. 28 yaşındaki genç mimarın ölümü Türkiye'de büyük yankı uyandırırken Başak Cengiz'in katili hakkında detaylar da merak ediliyor. Peki, Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? İşte detaylar...