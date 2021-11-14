Havva Öztel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in yaşı duyanları şoke ediyor!

Aleyna Tilki bu kez annesi Havva Öztel ile gündemdeki yerini aldı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çeken isim, genç görüntüsü ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettirirken son olarak bikinili cesur pozuyla kendine hayran bıraktı. Öte yandan binlerce kişi "Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli?" soruları ile gündeme taşındı. Peki, Havva Öztel kimdir, kaç yaşında? İşte Aleyna Tilki'nin genç görüntüsüyle dikkat çeken annesi ve hakkında merak edilen tüm detaylar...