Hırvatistan, Rusya’yı devirerek Dünya Kupası biletini aldı! Antalyasporlu Kudryashov kendi kalesine attı...

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu son hafta maçında Hırvatistan, Rusya'yı konuk etti. Sağanak yağmur yağışı altında oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi Hırvatistan, doğrudan 2022 Katar Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü 81'de Antalyasporlu Fedor Kudryashov kendi kalesine attı.
Hırvatistan, grubu 23 puanla lider tamamlarken Rusya ise 22 puanla grubu ikinci sırada bitirdi ve yoluna Play-off'larda devam edecek.
Slovenya, sahasında Güney Kıbrıs'ı 2-1 mağlup ederken ev sahibi ekibin ilk golünü 48'de Fenerbahçeli Miha Zajc kaydetti.