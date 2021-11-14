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Giriş Tarihi: 14.11.2021 18:57 Son Güncelleme: 14.11.2021 19:09

Hırvatistan, Rusya'yı devirerek Dünya Kupası biletini aldı! Antalyasporlu Kudryashov kendi kalesine attı...

Hırvatistan, Rusya’yı devirerek Dünya Kupası biletini aldı! Antalyasporlu Kudryashov kendi kalesine attı...

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu son hafta maçında Hırvatistan, sahasında Rusya'yı 81'de Antalyasporlu Fedor Kudryashov'un kendi kalesine attığı golle 1-0 yenerek doğrudan Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Grubu ikinci sırada tamamlayan Rusya ise yoluna Play-off'larda devam edecek.

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu son hafta maçında Hırvatistan, Rusya'yı konuk etti. Sağanak yağmur yağışı altında oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi Hırvatistan, doğrudan 2022 Katar Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü 81'de Antalyasporlu Fedor Kudryashov kendi kalesine attı.

Hırvatistan, grubu 23 puanla lider tamamlarken Rusya ise 22 puanla grubu ikinci sırada bitirdi ve yoluna Play-off'larda devam edecek.

Grubun diğer maçlarında ise Slovakya, deplasmanda Malta'yı 6-0'la geçti.

Slovenya, sahasında Güney Kıbrıs'ı 2-1 mağlup ederken ev sahibi ekibin ilk golünü 48'de Fenerbahçeli Miha Zajc kaydetti.

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Hırvatistan, Rusya'yı devirerek Dünya Kupası biletini aldı! Antalyasporlu Kudryashov kendi kalesine attı...
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