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Giriş Tarihi: 14.11.2021 15:48

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs sonuçları açıklanıyor...

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs sonuçları açıklanıyor...

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine sağlanmakta olan KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 10 Kasım tarihinde e-Devlet üzerinden yapılan başvuru işlemlerinin sona erdiği bilinirken üniversiteliler “KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kısa süre içerisinde sonuçları erişime açması bekleniyor. Böylece kişiler bu maddi desteği geri ödemeli alıp almadığını öğrenecek. Peki, 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar ve sorgulama ekranı...

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl başvuru tarihleri 8 Kasım'a kadar uzatılmış ve sonuçlar 7 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. "KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu noktada binlerce kişi tarafından yanıt aramaya başladı. Üniversite öğrencileri bu ücretin hesaplarına yatacağı tarih için gün sayarken gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda! Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.

KYK BURS KİMLERE ÇIKAR?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

KYK BURS ÖDEMELERİ TOPLU OLARAK YAPILACAK!

Üniversiteyi yeni kazanan veya ilk kez burs-kredi alacak öğrencilerin ödemeleri bursa müracaat ettikleri eğitim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim sürecinde ödeme yapılmaktadır. Burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında açıklanacağı varsayılarak ilk ödemenin Ocak ayı itibariyle yapılması bekleniyor. Öğrenciler Ekim-Kasım ve Aralık ayı burs ödemelerini toplu olarak alacak.

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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs sonuçları açıklanıyor...
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