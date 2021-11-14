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Giriş Tarihi: 14.11.2021 07:05 Son Güncelleme: 14.11.2021 07:06

Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Mimar Başak Cengiz'e ağlıyor!

Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Mimar Başak Cengiz’e ağlıyor!

İstanbul’da sokak ortasında yaşanan Başak Cengiz cinayeti, Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Genç mimar Can Göktuğ Boz adında bir şahıs tarafından samuray kılıcı ile sokak ortasında canice katledilirken “Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü, katili kim?” soruları son günlerin gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Yaşanan korkunç olay büyük tepki toplarken milyonlar bu olayda katil zanlısı şahsın en ağır cezayla yargılanmasını istiyor. Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü, katili kim? İşte korkunç cinayete dair kan donduran detaylar...

Samuray kılıcı ile öldürülen genç mimar Başak Cengiz cinayeti Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. 28 yaşındaki genç kadının sokak ortasında hiç tanımadığı bir şahıs tarafından samuray kılıcı ile katledilmesi olayı büyük yankı uyandırırken milyonlar Başak'ın ailesi ve sevenleriyle beraber Türkiye katil zanlısı Can Göktuğ Boz'un en ağır cezayla yargılanmasını istiyor. Öte yandan "Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü, katili kim?" soruları yanıt aramaya başladı. Yakalanan katil zanlısı cineyetle ilgili olarak, "Birini öldürmek istedim" ifadelerini kullanırken öte yandan zanlının evinde yapılan incelemede ortaya çıkan notlar ise kan dondurdu. Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü? İşte detaylar...

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay

BAŞAK CENGİZ KİMDİR? İŞTE CİNAYETİN AYRINTILARI...

İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, mesaisinin ardından otele yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğradı.Cani, kılıcı defalarca saplayıp genç kızı öldürdü.Kan donduran olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yaşandı.

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay

Ankara'da yaşayan mimar Başak Cengiz, Ataşehir'de yapımı süren İstanbul Finans Merkezi'nde bir bankanın inşaatında görevliydi.Olay günü, arkadaşlarına biraz daha mesaiye kalacağını söyledi. Mesainin ardından, onu hayattan koparacak caninin arkadan geldiğinden habersiz şekilde kaldığı otele doğru yürüyordu.Yanında samuray kılıcı taşıyan Boz, bir anda genç kadının sırtına kılıcı sapladı. Vahşete devam eden saldırgan, yere yığılan Cengiz'e kılıç darbeleri vurmayı sürdürdü.O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay

'DİRENEMEYEN BİR KADIN SEÇTİM...'

Ağır yaralanan Cengiz hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.Emniyet güçleri, katil zanlısını kısa sürede yakaladı. Boz ifadesinde, "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım.Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi

. Özel bir üniversitede mühendislik okuyan, aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Can Göktuğ Boz'un, daha önce 5 yıl psikolojik tedavi, 17 gün uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi.

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Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Mimar Başak Cengiz'e ağlıyor!
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