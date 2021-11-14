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Giriş Tarihi: 14.11.2021 15:06

Yüsra Geyik kimdir? Camdaki Kız Muzo’nun sevgilisini kim oynayacak, Yüsra Geyik kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Yüsra Geyik kimdir? Camdaki Kız Muzo’nun sevgilisini kim oynayacak, Yüsra Geyik kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, Arka Sokaklar dizisinde Yüsra Geyik transferiyle gündeme geliyor. Güzel oyuncu önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümde Muzo’nun sevgilisi olarak dizide boy göstermeye hazırlanıyor. Bu noktada ise “Yüsra Geyik kimdir, Camdaki Kız Muzo’nun sevgilisini kim oynayacak, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?” soruları yanıt aramaya başladı. Bu sürpriz transfer sonrasında konuyla alakalı araştırmalar hız kazandı. Peki, Yüsra Geyik kimdir, Camdaki Kız Muzo’nun sevgilisini kim oynayacak, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Camdaki Kız dizisinde Muzo'nun sevgilisi rolüne hayat verecek olan Yüsra Geyik milyonların gündemine geldi. "Yüsra Geyik kimdir, Camdaki Kız Muzo'nun sevgilisini kim oynayacak, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" soruları bu kapsamda yayınlanan fragmanla beraber yanıt aramaya başladı. Güzel oyuncu önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümde yer alacak. Peki, Yüsra Geyik kimdir, Camdaki Kız Muzo'nun sevgilisini kim oynayacak, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yüsra Geyik kariyeri ve yaşamı

YÜSRA GEYİK KİMDİR?
Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, "Zeliş" karakterini canlandırmaktadır.

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Yüsra Geyik kimdir? Camdaki Kız Muzo’nun sevgilisini kim oynayacak, Yüsra Geyik kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
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