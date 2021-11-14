Yüsra Geyik kimdir? Camdaki Kız Muzo’nun sevgilisini kim oynayacak, Yüsra Geyik kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Camdaki Kız dizisinde Muzo'nun sevgilisi rolüne hayat verecek olan Yüsra Geyik milyonların gündemine geldi. "Yüsra Geyik kimdir, Camdaki Kız Muzo'nun sevgilisini kim oynayacak, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" soruları bu kapsamda yayınlanan fragmanla beraber yanıt aramaya başladı. Güzel oyuncu önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümde yer alacak. Peki, Yüsra Geyik kimdir, Camdaki Kız Muzo'nun sevgilisini kim oynayacak, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...
YÜSRA GEYİK KİMDİR?
Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.
Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.
Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, "Zeliş" karakterini canlandırmaktadır.