Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Alparslan Büyük Selçuklu 2. Bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:42

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Alparslan Büyük Selçuklu 2. Bölüm fragmanı izle!

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Alparslan Büyük Selçuklu 2. Bölüm fragmanı izle!

Sultan Alparslan’ın fetihlerini ve zaferlerini anlatan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. TRT 1’de yayınlanan dizinin yeni bölümü Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm hangi gün, saat kaçta yayınlanacak sorusuyla araştırılıyor. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı olan dizi, Anadolu’nun kapısını Türklere açan Sultan Alparslan’ın hikayesini işliyor. İşte dizinin yayın günü ile Alparslan Büyük Selçuklu 2. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu hafta ikinci bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin ilk bölümünü izleyen ve yeni bölüm yayın gününü merak eden diziseverler, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm hangi gün, saat kaçta diye araştırıyor. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar. Alparslan Büyük Selçuklu 2. Bölüm fragmanı izle!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Bu hafta 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 2. bölümü 15 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ölüm kıskacındaki Alparslan son anda kurtulurken, Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya gelir. Pasinler Ovası tarihin en uzun ve kanlı savaşlarından birine ev sahipliği yaparken, Alparslan şehit edilen Şehzade Hasan ve her Türk'ün intikamını almaya karalıdır.

Diğer yandan obadaki tüm gözler ise çağrı Bey'e hançer indirirken yakalanan Akça'nın üzerindedir. Akça göründüğü gibi Bizans'tan kaçan masum bir Türkmen kızı mıdır, yoksa Selçuklu'yu yok edecek sinsi bir planın anahtarı mı? Yüreğine büyük sırlar mühürlemiş olan Akça hiç beklemediği bir anda öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşayıp sarsılırken, artık onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Savaş sonrası İmparator'dan gelen sürpriz emir Bizans'ı karıştırır. Ani Tekfuru Kekavmenos, Selçuklu'ya darbe vuracak yeni hamlesini yaparken, General Dukas'ın beklenmedik hareketi herkesi şok eder.

Öte yandan Alparslan'ın gözü, ihanet içinde olduğundan şüphelendiği Emir Bozan'ın üzerindedir. Bu durum iki kardeşi, Alparslan ve Süleyman'ı kavganın eşiğine sürüklerken obada gerilim had safhaya çıkar. Vaspurakan'daki Müslümanları özgürlüğüne kavuşturmak isteyen Alparslan zekâ dolu bir planla Bizans'ı alt ederken, herkes Yannis'in kurduğu acımasız tuzaktan habersizdir.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizinin konusu şöyle:

"Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır."

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Son dakika: Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı..."
AK Parti'de gündem asgari ücret zammı | A takımı toplanıyor
Hülya Avşar'ın yıllar sonraki itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika haberi | Emeklilik için büyük avantaj: İşte emekli maaşını yükseltecek en kolay çözüm
MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? Dün akşam MasterChef’ten kim elendi? 14 Kasım 2021
Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı!
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler?
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Alparslan Büyük Selçuklu 2. Bölüm fragmanı izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA