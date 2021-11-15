Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte, Türk tarihinde büyük iz bırakan Sultan Alparslan araştırmaların odağında yer alıyor. Diziyi izleyen pek çok kişi Alparslan kimdir, ne zaman yaşadı ve nasıl öldü, hangi savaşta öldü gibi sorularla bu önemli kişiliği araştırıyor. Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan hayatı, eşi ve çocukları ile zaferleri haberimizde.

SULTAN ALPARSLAN KİMDİR?

Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan, tarihi kaynaklara göre 20 Ocak 1029 tarihinde dünyaya gelmiştir. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır. Doğum adı Muhammed bin Davud Çağrı'dır. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğeni olan Alp Arslan, bu devletin kuruluş dönemindeki güç koşullarda yetişti. Tarih yazarlarının çok yiğit bir savaşçı olarak tanımladıkları hükümdar çok küçük yaşta ata binip ok atmayı öğrendi. İlk gençlik yıllarında arkadaşlarından oluşan kendi birliğiyle katıldığı Dandanakan vb. savaşlardaki başarısıyla dikkati çekti ve babasının ölümünden sonra Horasan valiliğini üstlendi.