Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte, Türk tarihinde büyük iz bırakan Sultan Alparslan araştırmaların odağında yer alıyor. Diziyi izleyen pek çok kişi Alparslan kimdir, ne zaman yaşadı ve nasıl öldü, hangi savaşta öldü gibi sorularla bu önemli kişiliği araştırıyor. Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan hayatı, eşi ve çocukları ile zaferleri haberimizde.
SULTAN ALPARSLAN KİMDİR?
Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan, tarihi kaynaklara göre 20 Ocak 1029 tarihinde dünyaya gelmiştir. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır. Doğum adı Muhammed bin Davud Çağrı'dır. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğeni olan Alp Arslan, bu devletin kuruluş dönemindeki güç koşullarda yetişti. Tarih yazarlarının çok yiğit bir savaşçı olarak tanımladıkları hükümdar çok küçük yaşta ata binip ok atmayı öğrendi. İlk gençlik yıllarında arkadaşlarından oluşan kendi birliğiyle katıldığı Dandanakan vb. savaşlardaki başarısıyla dikkati çekti ve babasının ölümünden sonra Horasan valiliğini üstlendi.
SULTAN ALPARSLAN NASIL TAHTA GEÇTİ?
Tuğrul Bey 1063'te ölünce Selçuklu ülkesinde taht kavgaları başladı. Oğlu olmayan Tuğrul Bey, vasiyetinde Çağrı Bey'in oğullarından Süleyman'ın tahta geçmesini vasiyet etmişti. Selçuklu veziri Amid ül-Mülk bu vasiyeti yerine getirdi ve Rey kentinde Süleyman'ı sultan olarak tahta çıkardı. Ancak Çağrı Bey'in öteki oğlu Alp Arslan ve Arslan Yabgunun oğlu Kutalmış ile bazı emir ve şehzadeler Süleyman'ın sultanlığını tanımadılar. Kazvin şehrinde Alp Arslan adına hutbe okundu. Kutalmış'ın Rey önüne gelerek şehri kuşatması üzerine, vezir Amid-ül Mülk, Alp Arslan'dan yardım istediği gibi, hutbeyi de onun adına okuttu. Kutalmış ise, Alp Arslan ile yaptığı Dameğan yakınlarındaki savaşta hayatını kaybetti. Alp Arslan Rey şehrinde Selçuklu Devleti tahtına çıktı. Daha sonra Amid ül-Mülk'ü azlederek, yerine Nizamülmülk'ü tayin etti.
SULTAN ALPARSLAN HAYATI
Batı Türkleri'nin atası kabul edilen Alparslan, Arap ve Bizans tarihçilerinin ittifakla belirttikleri ve kendisine verilen unvan, künye ve sıfatların da açıkça gösterdiği üzere çok cesur, yiğit (ebû şücâ') ve kudret, azamet sahibi (adudüddevle "devletin pazusu, koruyucusu") bir kişiliğe sahipti. Heybetinin yanında adaleti ile de ün yapmış (es-sultânü'l-âdil), ağabeyi Kavurd'a ve Romanos Diogenes'e yaptığı muamelelerden de anlaşıldığı gibi affedici ve müsamaha sahibi olduğunu defalarca ispatlamıştı. Çok dindardı ve dinî hükümlerin tam sadakatle uygulayıcısı olarak tanınıyordu. Onun bu cephesi, halk arasında velî derecesine yükseltilmesine ve şahsına pek çok kerametler isnat edilmesine sebep olmuştur. Sarayında, günde elli koyun kesilen bir imaret bulunduğu ve ayrıca adları listeler halinde tanzim edilen fakirlere harçlık dağıtıldığı eski tarihlerde kayıtlıdır. İslâmiyet'in henüz girmediği ülkelerde fethettiği her şehre derhal bir cami yaptırdığı, askerî faaliyetlerinden dolayı yeterince fırsat bulamadığı imar işlerini ve ilim, fikir ve sanat adamlarını toplayıp devlet himayesi altına almak gibi sosyal faaliyetleri de veziri Nizâmülmülk'ün eliyle yürüttüğü bilinmektedir. Bastırdığı altın paraların çokluğu da devrindeki iktisadî gelişmeyi ve refahı göstermektedir.
SULTAN ALPARSLAN EŞİ VE ÇOCUKLARI
Alparslan'ın ilk eşinin ismi Aka (dizide Akça), ikinci eşinin ismi ise Seferiye'dir. Alparslan'ın çocuklarının isimleri Muizzeddin Melikşah, Tacüddevle Tutuş, İzzeddin Arslan Argun, Böri Bars, Tuğrul, Ayaz, Togan, Arslan, Tekiş, Ayşe, Züleyha ve Fülane Hatun'dur.
SULTAN ALPARSLAN NASIL ÖLDÜ, HANGİ SAVAŞTA ÖLDÜ?
Sultan Alp Arslan, Karahanlılar arasındaki iç mücadele ve Selçuklu topraklarına yaptıkları tacizleri önlemek üzere 1072 yılının Eylül ayı sonlarında 200.000 kişilik büyük bir orduyla Türkistan bölgesine sefere çıktı. Seferde bir süre kuşatma altında tuttuğu Barzam kalesini teslim aldı. Huzuruna çıkan kale kumandanı Yusuf Hârizmi tarafından, çizmesine sakladığı küçük bir hançerle ağır şekilde yaralanan Alp Arslan dört gün sonra da hayatını kaybetti.
SULTAN ALPARSLAN'I CANLANDIRAN BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?
Barış Arduç, 9 Ekim 1987 tarihinde anne babası çalışmak için gittiklerinde İsviçre'nin Scherzingen şehrinde ailesinin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Fatsalıdır. 8 yaşında kadar ailesi ile birlikte burada yaşayan oyuncu 1995 yılında aile ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Gölcük'te eğitim hayatını sürdürürken 1999 yılında yaşanan Gölcük depremi sonrasında ailesiyle birlikte Bolu'ya yerleşti. Üniversite eğitimi için ilk yıl kazandığı Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini adapte olamadığı için bıraktı. Çok iyi bir yüzücü olan oyuncu 8 sene boyunca Şile'de cankurtaran olarak çalıştı.
Emektar tiyatro oyuncu Ayla Algan ile tanışması sonucunda hayatı değişen Barış Arduç, bu yıllarda oyunculuk eğitimi almaya başladı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosunda eğitimlere katılan ünlü isim profesyonel oyuncu olarak 2011 yılında televizyon dünyasına adım attı. 2015 yılında Star Tv'de yayınlanmaya başlayan Kiralık Aşk dizisi ile bütün dikkatleri üzerine çekmiştir ve kariyerinde önemli bir çıkış yapmıştır.