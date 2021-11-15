Alparslan’ın eşi Akça Hatun kimdir, tarihte yeri ne? Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen kimdir?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte, Sultan Alparslan'ın ilk eşi olan Aka Hatun tarih araştırmalarının zirvesine oturdu. Dizinin sevenleri, dizide önemli bir rolü olan bu ismi Akça Hatun kimdir, tarihte yeri ne sorularıyla inceliyor. Akça Hatun'un hain mi yoksa casus mu olduğu merak edilirken, bu karaktere hayat veren Fahriye Evcen de Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen kimdir sorusunun merkezinde yer alıyor. İşte bu karakterin dizideki rolü ve tarihteki yeri!

AKÇA HATUN KİMDİR?

Akça Hatun hain mi? Yoksa Bizans'ın içine sokulan bir casus mu?

"Ona söylenen yalanlar ve inandığı gerçekler arasına sıkışmış olan Akça, zamanı geldiğinde büyük hamlesini yapmayı beklemektedir. Alparslan ile karşılaşmasıyla hayatı bambaşka bir yola evrilecektir!"

Akça Hatun, diğer adıyla Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihine dair bilgi bulunmayan Akça Hatun hakkında tarih kitaplarında detaylı bir bilgi yer almıyor. Sultan Alparslan Akça Hatun ve Seferiye Hatun'u kendisine eş olarak almıştır. Bu evliliklerden Sultan Alparslan'ın 12 çocuğu olmuştur.