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Giriş Tarihi: 15.11.2021 13:41

Alparslan’ın eşi Akça Hatun kimdir, tarihte yeri ne? Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen kimdir?

Alparslan’ın eşi Akça Hatun kimdir, tarihte yeri ne? Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen kimdir?

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u diziseverlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Bu akşam ikinci bölümüyle ekrana gelecek dizinin yeni bölümünden önce; Sultan Alparslan’ın ilk eşi Akça Hatun kimdir, tarihte yeri ne gibi sorularla Akça Hatun’un hayatı araştırılıyor. TRT 1’in yeni tarih dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’yu izleyenler Aka Hatun ne zaman yaşadı ve öldü, hain miydi, kaç çocuğu var gibi soruların cevabını arıyor. Ayrıca dizide bu karaktere hayat veren Fahriye Evcen’in hayatı da Fahriye Evcen kimdir, kaç yaşında sorularıyla araştırılıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte, Sultan Alparslan'ın ilk eşi olan Aka Hatun tarih araştırmalarının zirvesine oturdu. Dizinin sevenleri, dizide önemli bir rolü olan bu ismi Akça Hatun kimdir, tarihte yeri ne sorularıyla inceliyor. Akça Hatun'un hain mi yoksa casus mu olduğu merak edilirken, bu karaktere hayat veren Fahriye Evcen de Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen kimdir sorusunun merkezinde yer alıyor. İşte bu karakterin dizideki rolü ve tarihteki yeri!

AKÇA HATUN KİMDİR?

Akça Hatun hain mi? Yoksa Bizans'ın içine sokulan bir casus mu?

"Ona söylenen yalanlar ve inandığı gerçekler arasına sıkışmış olan Akça, zamanı geldiğinde büyük hamlesini yapmayı beklemektedir. Alparslan ile karşılaşmasıyla hayatı bambaşka bir yola evrilecektir!"

Akça Hatun, diğer adıyla Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihine dair bilgi bulunmayan Akça Hatun hakkında tarih kitaplarında detaylı bir bilgi yer almıyor. Sultan Alparslan Akça Hatun ve Seferiye Hatun'u kendisine eş olarak almıştır. Bu evliliklerden Sultan Alparslan'ın 12 çocuğu olmuştur.

SULTAN ALPARSLAN'IN ÇOCUKLARI

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen 4 Haziran 1986 Solingen doğumludur. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir. Evcen, aslen Samsun'un Bafra ilçesi, Sarıçevre köyündendir. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu.

Türkiye'ye tatile gelerek Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katıldığında Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterini canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye döndü. 2017 yılında Burak Özçivit'le dünya evine giren Evcen'in 2019 yılında oğlu Karan'ı kucağına aldı.

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Alparslan’ın eşi Akça Hatun kimdir, tarihte yeri ne? Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen kimdir?
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