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Giriş Tarihi: 15.11.2021 07:47 Son Güncelleme: 15.11.2021 07:47

Başak Cengiz kimdir, neden ve nasıl öldü, katili kim? Mimar Başak Cengiz cinayeti milyonları ayağa kaldırdı!

Başak Cengiz kimdir, neden ve nasıl öldü, katili kim? Mimar Başak Cengiz cinayeti milyonları ayağa kaldırdı!

Mimar Başak Cengiz cinayeti milyonları ayağa kaldırmıştı. Genç kadın 9 Kasım Salı günü saat 19.00’da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla uğradığı saldırı sonucu aldığı kılıç darbeleriyle sokak ortasında can vermişti. Yaşanan vahşetin ardından ise milyonlar "Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü, katili kim?" sorularına yanıt aramaya başladı. Genç kadının ölümü ülke genelinde büyük tepkilere neden olurken tüm Türkiye katil zanlısının en ağır ceza ile yargılanmasını istiyor. Peki, Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü, katili kim? İşte korkunç cinayete dair kan donduran detaylar...

Başak Cengiz'in ölümü yurt genelinde adeta infial yaratmıştı. Genç kadının hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından Samuray Kılıcı ile canice katlediğildiği anlar ve yaşanan bu olay büyük tepkilere neden olurken "Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü, katili kim?" soruları da yanıt aramaya başladı. Yakalanan katil zanlısı cineyetle ilgili olarak, "Birini öldürmek istedim" ifadelerini kullanırken öte yandan zanlının evinde yapılan incelemede ortaya çıkan notlar ise kan dondurdu. Peki, Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü, katili kim? İşte korkunç olaydaki detaylar...

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay

BAŞAK CENGİZ KİMDİR? İŞTE CİNAYETİN AYRINTILARI...

İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, mesaisinin ardından otele yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğradı.Cani, kılıcı defalarca saplayıp genç kızı öldürdü.Kan donduran olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yaşandı.

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay

Ankara'da yaşayan mimar Başak Cengiz, Ataşehir'de yapımı süren İstanbul Finans Merkezi'nde bir bankanın inşaatında görevliydi.Olay günü, arkadaşlarına biraz daha mesaiye kalacağını söyledi. Mesainin ardından, onu hayattan koparacak caninin arkadan geldiğinden habersiz şekilde kaldığı otele doğru yürüyordu.Yanında samuray kılıcı taşıyan Boz, bir anda genç kadının sırtına kılıcı sapladı. Vahşete devam eden saldırgan, yere yığılan Cengiz'e kılıç darbeleri vurmayı sürdürdü.O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay

'DİRENEMEYEN BİR KADIN SEÇTİM...'

Ağır yaralanan Cengiz hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.Emniyet güçleri, katil zanlısını kısa sürede yakaladı. Boz ifadesinde, "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım.Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi

. Özel bir üniversitede mühendislik okuyan, aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Can Göktuğ Boz'un, daha önce 5 yıl psikolojik tedavi, 17 gün uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi.

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Başak Cengiz kimdir, neden ve nasıl öldü, katili kim? Mimar Başak Cengiz cinayeti milyonları ayağa kaldırdı!
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