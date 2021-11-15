Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakılıyor!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 08:59

Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakılıyor!

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta N’Sakala kadro dışı bırakılıyor!

2-1 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından rakip futbolcuların paylaşımını beğenen Fabrice N'Sakala topun ağzında... Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetin rahatsız olduğu N'Sakala'nın kadro dışı kalma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 2-1 kaybettiği maçın kadrosunda yer alamayan N'Sakala, Yusuf Sarı'nın paylaşımını beğenmiş, gelen tepkiler üzerine de Siopis'le Alanya döneminden birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada yayımlayıp, "Hem üzülebilirim hem de rakibime saygı duyabilirim. Kibar olmak saygısızlık değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Takım arkadaşlarının tecrübeli futbolcunun bu davranışına tepki gösterdiği, Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetin de rahatsızlık duyduğu belirtildi. Milli Takım'a giden N'Sakala'nın Türkiye dönüşünde kadro dışı kalma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

İLK TRANSFER HASIC

Bu arada yaşadığı sakatlık sonrası 7 ay sahalardan uzak kalan Ajdin Hasic, hafta başında takımla çalışmalara başlamıştı. Genç sağ kanadın, lisansı çıkarılmadığı için devre arasına kadar oynama imkânı bulunmuyor.

Bu süreçte fiziksel açıdan kendisini toparlaması hedeflenen 20 yaşındaki Boşnak futbolcunun isminin, ara transfer döneminde Adem Ljajic'in yerine lisans listesine eklenmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı!
Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika: Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı..."
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
Son dakika: Sabri Sarıoğlu yıllar sonra isyan etti! 'İsimlerini duysanız şok olursunuz Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'a asla...'
ABD'den terör örgütü YPG'ye üst düzey ziyaret
Başkan Erdoğan'ın konutunu gözetlerken yakalanmışlardı! Flaş detay ortaya çıktı
Milyonların sağlığı tehlikede: Hamidiye suyu pislik içinde
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakılıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA