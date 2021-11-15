Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 2-1 kaybettiği maçın kadrosunda yer alamayan N'Sakala, Yusuf Sarı'nın paylaşımını beğenmiş, gelen tepkiler üzerine de Siopis'le Alanya döneminden birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada yayımlayıp, "Hem üzülebilirim hem de rakibime saygı duyabilirim. Kibar olmak saygısızlık değildir" ifadelerini kullanmıştı.
Takım arkadaşlarının tecrübeli futbolcunun bu davranışına tepki gösterdiği, Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetin de rahatsızlık duyduğu belirtildi. Milli Takım'a giden N'Sakala'nın Türkiye dönüşünde kadro dışı kalma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
İLK TRANSFER HASIC
Bu arada yaşadığı sakatlık sonrası 7 ay sahalardan uzak kalan Ajdin Hasic, hafta başında takımla çalışmalara başlamıştı. Genç sağ kanadın, lisansı çıkarılmadığı için devre arasına kadar oynama imkânı bulunmuyor.
Bu süreçte fiziksel açıdan kendisini toparlaması hedeflenen 20 yaşındaki Boşnak futbolcunun isminin, ara transfer döneminde Adem Ljajic'in yerine lisans listesine eklenmesi bekleniyor.