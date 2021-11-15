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Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:39

Karadağ Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

Karadağ Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

Dünya Kupası yolunda heyecan devam ediyor. Milli takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 10.hafta maçında Karadağ’a konuk olacak. Cebelitarık’ı 6-0 mağlup ederek, grupta oynayacağı son maç olan Karadağ maçı öncesi son hazırlıklar sürerken bilindiği üzere Norveç ve Hollanda’nın puan kaybıyla birlikte Türkiye’ye 2022 Dünya Kupası için direkt katılma şansı doğdu. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Karadağ Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Türkiye Karadağ maçı saati, tarihi ve bilgiler.

"Karadağ Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?" sorularının yanıtları, futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri sürerken Dünya Kupası yolunda heyecan devam ediyor. Dünya Kupası için son viraj olan Karadağ Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki son maçını 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynayacak.

Maç, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Karadağ Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

HOLLANDA NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir diğer karşılaşma ise Hollanda'da oynanacak.

Grupta lider konumda bulunan Hollanda, 3. sıradaki Norveç'i ağırlayacak. Bu karşılaşma da Karadağ Türkiye maçı ile aynı saatte (22.45) oynanacak.

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Karadağ Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?
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