Öğretmen seminerleri EBA ile canlı yayın izle! 15-19 Kasım 2021 MEB öğretmen seminer programı canlı izle ekranı - takvimi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ara tatil seminerleri ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Bakan Özer, Kasım ayındaki ilk ara tatil sürecinde mesleki eğitim amacıyla verilecek olan eğitimlerin 15-19 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşeceğini duyururken öte yandan "Ara tatil öğretmen seminerleri online (uzaktan) mı, yüz yüze mi olacak?" sorularına da yanıt vermiş oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene bilindiği üzere bu eğitimler uzaktan gerçekleşmişti. İşte MEB öğretmen seminer programı canlı izle ekranı – takvimi ve detaylar...
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MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Kasım ayı mesleki çalışma programını hazırlayıp illere bildirdi. Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak olan mesleki çalışmalarda eğitimler asenkron (eş zamanlı olmayan) olarak yapılacaktır. Öğretmenlerin bir programı uzaktan alması yeterli olacaktır.
1. Öğretmenler mesleki çalışmalarını hizmetiçi eğitim yoluyla uzaktan yapacaklardır.
2. Eğitimler EBA üzerinden yapılacaktır.
3. EBA'ya giriş yapılarak "Mesleki Gelişim" başlığı altında yer alan "15-19 Kasım Mesleki Çalışmalar" adlı içerikten ulaşılacaktır.
4. Her öğretmenin EBA üzerinden kendilerine sunulan eğitimlerden bir (1) eğitim faaliyetine katılması ve tamamlaması yeterli olacaktır.
KASIM SEMİNER PROGRAMI
- 15 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Okul öncesi öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)
- 16 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 İlkokul öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil),
- 17 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Ortaokullarda görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)
- 18 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Liselerde görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)
- 19 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler