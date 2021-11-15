Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Öğretmen seminerleri EBA ile canlı yayın izle! 15-19 Kasım 2021 MEB öğretmen seminer programı canlı izle ekranı - takvimi
Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:14

Öğretmen seminerleri EBA ile canlı yayın izle! 15-19 Kasım 2021 MEB öğretmen seminer programı canlı izle ekranı - takvimi

Öğretmen seminerleri EBA ile canlı yayın izle! 15-19 Kasım 2021 MEB öğretmen seminer programı canlı izle ekranı - takvimi

MEB ara tatil sürecinde öğretmenlere verilecek mesleki eğitimlere ilişkin Kasım ayı öğretmen seminer programı başlığı altında detayları paylaşmıştı. Öğretmenlerin 15-19 Kasım tarihleri aralığında idari izinli sayılacağını bildiren Bakan Özer "Ara tatil öğretmen seminerleri online (uzaktan) mı, yüz yüze mi olacak?" sorularını da yanıtladı. Bu kapsamda koronavirüs tedbirleri de göz önüne alınarak mesleki eğitimlerin çevrimiçi verilmesine karar verildi. İşte MEB öğretmen seminer programı canlı izle ekranı - takvimi ile konuya ilişkin tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ara tatil seminerleri ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Bakan Özer, Kasım ayındaki ilk ara tatil sürecinde mesleki eğitim amacıyla verilecek olan eğitimlerin 15-19 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşeceğini duyururken öte yandan "Ara tatil öğretmen seminerleri online (uzaktan) mı, yüz yüze mi olacak?" sorularına da yanıt vermiş oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene bilindiği üzere bu eğitimler uzaktan gerçekleşmişti. İşte MEB öğretmen seminer programı canlı izle ekranı – takvimi ve detaylar...

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MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Kasım ayı mesleki çalışma programını hazırlayıp illere bildirdi. Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak olan mesleki çalışmalarda eğitimler asenkron (eş zamanlı olmayan) olarak yapılacaktır. Öğretmenlerin bir programı uzaktan alması yeterli olacaktır.

1. Öğretmenler mesleki çalışmalarını hizmetiçi eğitim yoluyla uzaktan yapacaklardır.

2. Eğitimler EBA üzerinden yapılacaktır.

3. EBA'ya giriş yapılarak "Mesleki Gelişim" başlığı altında yer alan "15-19 Kasım Mesleki Çalışmalar" adlı içerikten ulaşılacaktır.

4. Her öğretmenin EBA üzerinden kendilerine sunulan eğitimlerden bir (1) eğitim faaliyetine katılması ve tamamlaması yeterli olacaktır.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! MEB bugün erişime açtı

KASIM SEMİNER PROGRAMI

- 15 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Okul öncesi öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

- 16 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 İlkokul öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil),

- 17 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Ortaokullarda görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

- 18 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Liselerde görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

- 19 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler

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Öğretmen seminerleri EBA ile canlı yayın izle! 15-19 Kasım 2021 MEB öğretmen seminer programı canlı izle ekranı - takvimi
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