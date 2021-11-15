Romen Diyojen kimdir, tarihte hangi savaşta nasıl öldü? Bizans İmparatoru Romen Diyojen hayatı ve ölümü

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi tarih araştırmalarını beraberinde getirdi. Bu akşam ikinci bölümü yayınlanacak diziyle ilgili Romen Diyojen kimdir, tarihte hangi savaşta nasıl öldü sorularıyla araştırmalar hız kazandı. İşte Bizans İmparatoru Romen Diyojen hayatı ve ölümü ile biyografisi.

ROMEN DIYOJEN KİMDİR?

IV. Romanos ya da yaygın Türkçe adıyla Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans imparatoru. Anadolu'yu Türklere karşı savunmak için tahta çıkıp büyük bir ordu topladı ama Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alparslan'a karşı başarısız olunca tahttan indirildi ve Bizans tarafından idam edildi.