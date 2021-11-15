Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Romen Diyojen kimdir, tarihte hangi savaşta nasıl öldü? Bizans İmparatoru Romen Diyojen hayatı ve ölümü
Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:22

Romen Diyojen kimdir, tarihte hangi savaşta nasıl öldü? Bizans İmparatoru Romen Diyojen hayatı ve ölümü

Romen Diyojen kimdir, tarihte hangi savaşta nasıl öldü? Bizans İmparatoru Romen Diyojen hayatı ve ölümü

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte, Sultan Alparslan’la Anadolu için mücadele eden ve mağlup olan Romen Diyojen araştırma konusu oldu. Bu isimle ilk kez karşılaşan dizinin izleyicileri Romen Diyojen kimdir, hangi savaşta ve nasıl öldü gibi sorularla araştırma yapıyor. Malazgirt Meydan Muharebesi’nde Sultan Alparslan önderliğindeki Türk ordularına yenilen Bizans İmparatoru Romen Diyojen hayatı, ölümü ve tarihteki yeri haberimizde.

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi tarih araştırmalarını beraberinde getirdi. Bu akşam ikinci bölümü yayınlanacak diziyle ilgili Romen Diyojen kimdir, tarihte hangi savaşta nasıl öldü sorularıyla araştırmalar hız kazandı. İşte Bizans İmparatoru Romen Diyojen hayatı ve ölümü ile biyografisi.

ROMEN DIYOJEN KİMDİR?

IV. Romanos ya da yaygın Türkçe adıyla Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans imparatoru. Anadolu'yu Türklere karşı savunmak için tahta çıkıp büyük bir ordu topladı ama Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alparslan'a karşı başarısız olunca tahttan indirildi ve Bizans tarafından idam edildi.

ROMEN DİYOJEN'İ CANLANDIRAN SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

Ali Sarp Levendoğlu (25 Aralık 1981[1], Ankara), Türk oyuncu ve yönetmendir.

Oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmektedir. Final yapmış olan Küçük Ağa dizisinde rol almaktaydı. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Birce Akalay ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi. 2017 yılında boşandılar.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
MasterChef’te kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
Son dakika: Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı..."
Son Dakika: AK Parti'de gündem 2022 asgari ücret zammı | A takımı toplandı
MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 14 Kasım Pazar Dün akşam MasterChef’ten kim, hangi yarışmacı elendi?
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Hülya Avşar'ın yıllar sonraki itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika haberi | Emeklilik için büyük avantaj: İşte emekli maaşını yükseltecek en kolay çözüm
Emekli memur maaşı 2022 zammı son dakika gelişmeleri... Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Romen Diyojen kimdir, tarihte hangi savaşta nasıl öldü? Bizans İmparatoru Romen Diyojen hayatı ve ölümü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA