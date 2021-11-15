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Giriş Tarihi: 15.11.2021 10:42 Son Güncelleme: 15.11.2021 10:43

Yargı 9.bölüm izle! Yargı son bölüm izle!

Yargı 9.bölüm izle! Yargı son bölüm izle!

Kanal D ekranlarına Pazar akşamları gelen Yargı son bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler “Yargı 9.bölüm izle! Yargı son bölüm izle” gibi araştırmalar yapıyorlar. Dizinin son bölümünde; Ceylin ve Ilgaz acil bir şekilde harekete geçmeleri gerektiğini fark ediyor ve mücadele başlıyor. Bu başlık altından, Yargı izleme linki ile son bölüm özetine ulaşabilirsiniz.

"Yargı 9.bölüm izle! Yargı son bölüm izle" araştırmaları, diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenlerce araştırılıyor. Ekran hayatına yeni başlayan diziler arasında yer almasının yanı sıra sosyal medyada sıkça araştırılan dizi, Pazar akşamları Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. İşte Yargı 9.bölüm izleme linki.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (9.BÖLÜM)

Engin'in Yekta'yı suçlamasının ardından Ceylin ve Ilgaz acil bir biçimde harekete geçmeleri gerektiğini fark ediyor. Pars ve Yekta arasından büyük bir mücadele başlıyor. Pars, Yekta'nın suçlanması sonucu kendisiyle ilgili önemli ve büyük bir sırrın açığa çıkması ihtimaliyle yüz yüze gelir ve engel olabilmek için her zamankinden çok farklı bir tavır gösteriyor. Ilgaz ve Ceylin, Engin'in tutuklanması için sağlam bir kanıt bulmak için zorlu bir mücadele veriyor. Bu mücadele sırasında Ilgaz ve Ceylin birbirlerine duygusal anlamda daha da yaklaşıyor.

Bir diğer taraftan Metin kaybolan Zafer'in cesedini bulmaya çalışırken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Çınar'ın suçsuz olduğunu öğrenen Gül ve Aylin, büyük bir pişmanlık yaşar. Gül, Ceylin'e nasıl büyük bir haksızlık yaptıklarını görse de önce Çınar'dan özür dilemeye gider. Ilgaz'ın planı işler ve olay yerinde Engin'in tutuklu yargılanması için çok sağlam bir delil bulunur.

YARGI 9.BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Aşağıda yer alan linkle Yargı 9. bölümün tamamını izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-9-bolum-9-bolum-full-izle

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Yargı 9.bölüm izle! Yargı son bölüm izle!
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