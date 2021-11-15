YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (9.BÖLÜM)

Engin'in Yekta'yı suçlamasının ardından Ceylin ve Ilgaz acil bir biçimde harekete geçmeleri gerektiğini fark ediyor. Pars ve Yekta arasından büyük bir mücadele başlıyor. Pars, Yekta'nın suçlanması sonucu kendisiyle ilgili önemli ve büyük bir sırrın açığa çıkması ihtimaliyle yüz yüze gelir ve engel olabilmek için her zamankinden çok farklı bir tavır gösteriyor. Ilgaz ve Ceylin, Engin'in tutuklanması için sağlam bir kanıt bulmak için zorlu bir mücadele veriyor. Bu mücadele sırasında Ilgaz ve Ceylin birbirlerine duygusal anlamda daha da yaklaşıyor.

Bir diğer taraftan Metin kaybolan Zafer'in cesedini bulmaya çalışırken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Çınar'ın suçsuz olduğunu öğrenen Gül ve Aylin, büyük bir pişmanlık yaşar. Gül, Ceylin'e nasıl büyük bir haksızlık yaptıklarını görse de önce Çınar'dan özür dilemeye gider. Ilgaz'ın planı işler ve olay yerinde Engin'in tutuklu yargılanması için çok sağlam bir delil bulunur.

YARGI 9.BÖLÜM İZLEME LİNKİ

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