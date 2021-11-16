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Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:09 Son Güncelleme: 16.11.2021 09:09

CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi? Mahkumların Açık cezaevi koronavirüs izinleri ne zaman bitecek, yeniden uzatılacak mı?

CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi? Mahkumların Açık cezaevi koronavirüs izinleri ne zaman bitecek, yeniden uzatılacak mı?

Açık cezaevi izinleri, koronavirüs izin süresinin 30 Kasım tarihinde dolacak olması nedeniyle gündemde yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınları konuya yönelik güncel bilgileri takip ediyor. Koronavirüs salgın süreciyle 60 bin mahkumun izin süresi Kasım ayının sonunda sona erecek. Yaklaşan tarihle birlikte açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik resmi kurumlardan açıklama beklenirken Adalet Bakanlığı güncel bilgileri paylaştı. Peki, 2021 Mahkumların açık cezaevi koronavirüs izinleri ne zaman bitecek, yeniden uzatılacak mı? 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi? İşte son durum...

Bilindiği üzere Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevi izinleri uzatılmıştı. Son olarak Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda koronavirüs salgını sürecinde uygulamaya geçen yasanın Kasım sonuna kadar uzatıldığı ifade edilmişti. Binlerce mahkum ve mahkum yakınını ilgilendiren koronavirüs izinleri Kasım sonunda bitecek olması dolasıyla "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi, ne zaman sona eriyor?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, Mahkumların açık cezaevi izinleri yeniden uzatılacak mı? İşte detaylar...

Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ülkemizdeki koranavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de evlerine gönderilen mahkumların 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım'da sonra eriyor. Cezaevlerine dönmeyenler firari sayılacak.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE, UZATILDI MI?

Başkan Erdoğan önderliğinde hafta başında toplanan kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de açık cezaevlerinden izne gönderilen hükümlülerdi. Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak için açık cezaevlerindeki hükümlüler, ilk olarak 15 Nisan'da "izinli" olarak evlerine gönderilmişti. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor.

DÖNMEYENE YAKALAMA KARARI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında, iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek.

Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyor.

GARDİYANLARA ÖZLÜK MÜJDESİ

Bakan Gül'ün, sunumunda, infaz koruma memurlarının bu süreçte özveriyle çalıştıkları, evlerine gitmeyip 14 gün boyunca çeşitli yerlerde izolasyona tabi tutuldukları, ailelerinden uzak kaldıklarının ifade ettiği öğrenildi. Bu arada, hükümetin önümüzdeki süreçte infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapacağı da öğrenildi.

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CTE Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi? Mahkumların Açık cezaevi koronavirüs izinleri ne zaman bitecek, yeniden uzatılacak mı?
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