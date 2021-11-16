Alparslan Büyük Selçuklu 2. Bölüm tamamı hemen izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle TRT1’de!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 2.SON BÖLÜM HEMEN İZLE

Alparslan Büyük Selçuklu 2.son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açılacak. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak TRT1 dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ölüm kıskacındaki Alparslan son anda kurtulurken, Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya gelir. Pasinler Ovası tarihin en uzun ve kanlı savaşlarından birine ev sahipliği yaparken, Alparslan şehit edilen Şehzade Hasan ve her Türk'ün intikamını almaya karalıdır.

Diğer yandan obadaki tüm gözler ise çağrı Bey'e hançer indirirken yakalanan Akça'nın üzerindedir. Akça göründüğü gibi Bizans'tan kaçan masum bir Türkmen kızı mıdır, yoksa Selçuklu'yu yok edecek sinsi bir planın anahtarı mı? Yüreğine büyük sırlar mühürlemiş olan Akça hiç beklemediği bir anda öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşayıp sarsılırken, artık onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.