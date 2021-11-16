2022 Dünya Kupası Grup Elemelerinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gruptaki son maçında Milli Takımımız, Karadağ'a konuk olacak. Geçtiğimiz gün Cebelitarık'a adeta gol olup yağan milliler averaj konusunda büyük avantaj yakaladı. Bu akşam oynanacak olan kritik karşılaşma öncesi, Dünya Kupası Grup Elemelerinde İkili Averaj Var Mı? Dünya Kupası Grup maçlarında gol averajı mı geçerli sorularına yanıt arıyor. Milli takımımız, son maç öncesi aynı puanda olduğu Norveç'in 1 gol averajla önünde bulunuyor. Peki, Dünya Kupası Grup Elemelerinde İkili Averaj Var Mı? Dünya Kupası Grup maçlarında gol averajı mı geçerli?
DÜNYA KUPASI GRUP ELEMELERİNDE İKİLİ AVERAJ VAR MI, GOL AVERAJI MI GEÇERLİ?
Dünya Kupası grup eleme maçlarında yani play-off maçlarında ikili averaj sistemi yoktur. 2. olan takımı belirlerken ilk önce averajı daha çok olana bakılır. Eğer averajlar aynı ise, o zaman daha fazla gol atan ikinci olur.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Türkiye'nin gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını da kazanması, Hollanda'nın ise sahasında karşılaşacağı Norveç'e mağlup olması gerekiyor.
Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı senaryoda ise milli takım son maçını kazandığı taktirde, Hollanda-Norveç maçının sonucu beklenilecek. Norveç milli takımı, A Milliler'in rakibine attığı farktan 2 fazlasını Hollanda kalesine gönderemediği durumda play-off bileti Ay-Yıldızlı ekibimizin olacak.