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Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:38

Dünya kupası maçı nerede oynanıyor, Karadağ Türkiye maçı nerede? Milli maç hangi statta?

Dünya kupası maçı nerede oynanıyor, Karadağ Türkiye maçı nerede? Milli maç hangi statta?

Bu akşam oynanacak olan Karadağ Türkiye FIFA Dünya Kupası maçı için nefesler tutuldu. Milyonlar kritik maça kilitlenirken öte yandan konuyla ilgili olarak “Dünya kupası maçı nerede oynanıyor, Karadağ Türkiye maçı nerede, hangi statta?” soruları yanıt aramaya başladı. A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek, grupta oynayacağı son maç olan Karadağ maçını beklemeye başlamıştı. Peki, Dünya kupası maçı nerede oynanıyor, Karadağ Türkiye maçı nerede, hangi statta? İşte tüm detaylar...

Karadağ Türkiye FIFA Dünya Kupası maçı için milyonlar bekleyişe geçti. Norveç ve Hollanda'nın puan kaybıyla birlikte Türkiye'ye 2022 Dünya Kupası'na direkt katılma şansı da doğarken kritik maçla ilgili olarak "Dünya kupası maçı nerede oynanıyor, Karadağ Türkiye maçı nerede, hangi statta?" soruları yanıt aramaya başladı. Ay yıldızlı ekip 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki son maçını bugün deplasmanda oynayacak. Peki, Dünya kupası maçı nerede oynanıyor, hangi statta? İşte detaylar...

Karadağ Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI NEREDE?

Karadağ Türkiye maçı bu akşam Stadion pod Goricom'da oynanacak.

Podgorica Şehir Stadyumu, Podgorica'da 12.000 kapasiteli olan stadyumdur. Karadağ millî futbol takımı ve FK Budućnost Podgorica iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum çok amaçlı kullanılabilir. 1945 yılında hizmete girmiştir.

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Dünya kupası maçı nerede oynanıyor, Karadağ Türkiye maçı nerede? Milli maç hangi statta?
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