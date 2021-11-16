Dünya kupası maçı nerede oynanıyor, Karadağ Türkiye maçı nerede? Milli maç hangi statta?

Karadağ Türkiye FIFA Dünya Kupası maçı için milyonlar bekleyişe geçti. Norveç ve Hollanda'nın puan kaybıyla birlikte Türkiye'ye 2022 Dünya Kupası'na direkt katılma şansı da doğarken kritik maçla ilgili olarak "Dünya kupası maçı nerede oynanıyor, Karadağ Türkiye maçı nerede, hangi statta?" soruları yanıt aramaya başladı. Ay yıldızlı ekip 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki son maçını bugün deplasmanda oynayacak. Peki, Dünya kupası maçı nerede oynanıyor, hangi statta? İşte detaylar...