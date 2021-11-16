Hollanda Norveç maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. G grubunda A Milli futbol takımımız, Karadağ'ı deplasmanda yenmenin hesaplarını yaparken, gözler bir yandan da Hollanda Norveç maçında olacak. Koronavirüs önlemleri sebebiyle 3 haftalık kısıtlamaya giden Hollanda'da karşılaşma seyircisiz oynanacak. Peki, Hollanda Norveç maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Hollanda Norveç hangi kanalda?

HOLLANDA NORVEÇ MAÇI BUGÜN MÜ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portakallar son maçında deplasmanda Karadağ ile 2-2'lik skorla yenişemezken, Norveç de evinde Letonya ile golsüz berabere kalmıştı.

Peki, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Hollanda Norveç hangi kanalda?