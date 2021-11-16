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Giriş Tarihi: 16.11.2021 10:44

Hollanda Norveç maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Hollanda Norveç hangi kanalda?

Hollanda Norveç maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Hollanda Norveç hangi kanalda?

Türkiye bu akşam, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde yoluna devam etmek için Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Milli maçla birlikte gözler Hollanda Norveç mücadelesine de çevrildi. Rotterdam’da oynanacak mücadelede koronavirüs önlemleri nedeniyle boş tribünler eşliğinde oynanacak. Karşılaşma öncesi Hollanda Norveç maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta soruları ile birlikte hangi kanalda yayınlanacak sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Grup aşamasında Hollanda’nın 20 puanı bulunurken, Norveç ise 18 puanla Milli Takımımızın averajla arkasında bulunuyor. Buna göre, Hollanda Norveç maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Hollanda Norveç hangi kanalda?

Hollanda Norveç maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. G grubunda A Milli futbol takımımız, Karadağ'ı deplasmanda yenmenin hesaplarını yaparken, gözler bir yandan da Hollanda Norveç maçında olacak. Koronavirüs önlemleri sebebiyle 3 haftalık kısıtlamaya giden Hollanda'da karşılaşma seyircisiz oynanacak. Peki, Hollanda Norveç maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Hollanda Norveç hangi kanalda?

HOLLANDA NORVEÇ MAÇI BUGÜN MÜ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portakallar son maçında deplasmanda Karadağ ile 2-2'lik skorla yenişemezken, Norveç de evinde Letonya ile golsüz berabere kalmıştı.

Peki, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Hollanda Norveç hangi kanalda?

HOLLANDA - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16 Kasım Salı günü De Kuip'de 22.45'te başlayacak karşılaşma, S Sport2'den canlı yayınlanacak.

HOLLANDA - NORVEÇ MUHTEMEL 11'LER...

Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, F.De Jong, Klaassen, Wijnaldum, Danjuma, Bergwijn, Depay

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Lode, Meling, Thorsby, Normann, Odegaard, Thorstvedt, Elyounoussi, Sörloth

2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU PUAN DURUMU

  1. Hollanda: 20
  2. Türkiye: 18
  3. Norveç: 18
  4. Karadağ: 12
  5. Letonya: 6
  6. Cebelitarık: 0

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Hollanda Norveç maçı bugün mü, ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Hollanda Norveç hangi kanalda?
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