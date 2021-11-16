Karadağ nerede, Türk mü? Montenegro - Karadağ Müslüman mı, ne zaman ülke oldu? Karadağ’a nasıl gidilir? İşte haritadaki yeri!

2022 Dünya Kupası'na hak kazanmak için mücadele eden A Milli Takımımız, bu akşam gruptaki son maçı için Karadağ'a (Montenegro) misafir olacak. Bu maçın ardından G Grubu'ndaki takımların akıbeti belli olacak. Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği maç öncesi, rakip ülkeyle ilgili olarak "Karadağ nerede, Türk mü, Müslüman mı, ne zaman ülke oldu?" gibi sorular yanıt arıyor. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile dikkat çeken Karadağ'a nasıl gidilir sorusu da bu ülke hakkında merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Montenegro – Karadağ'ın haritadaki yeri ve konumu!

KARADAĞ NEREDE?

İtalyanca Monte ve Negro kelimelerinin birleşimi ile Montenegro diye okunan ve Avrupa'da da bu isimle bilinen Karadağ, Balkanların Adriyatik kıyısında yer alan bir ülkesidir.