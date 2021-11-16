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Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:46

Karadağ nerede, Türk mü? Montenegro - Karadağ Müslüman mı, ne zaman ülke oldu? Karadağ’a nasıl gidilir? İşte haritadaki yeri!

Karadağ nerede, Türk mü? Montenegro - Karadağ Müslüman mı, ne zaman ülke oldu? Karadağ’a nasıl gidilir? İşte haritadaki yeri!

Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında G Grubu’ndaki son maçına bu akşam Karadağ ile çıkacak. Karadağ-Türkiye maçı öncesi futbolseverler bu ülkeyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu araştırmalar arasında en çok Karadağ nerede, ne zaman ülke oldu, Karadağ’a nasıl gidilir gibi sorular yer tutuyor. Vatandaşlar, diğer adı Montenegro olan bu ülkeyle ilgili “Karadağ Müslüman mı, Türk mü, dili ve dini ne?” sorularının da yanıtını arıyor. İşte Adriyatik kıyısında yer alan bu ülke hakkında merak edilenlerin yanıtı!

2022 Dünya Kupası'na hak kazanmak için mücadele eden A Milli Takımımız, bu akşam gruptaki son maçı için Karadağ'a (Montenegro) misafir olacak. Bu maçın ardından G Grubu'ndaki takımların akıbeti belli olacak. Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği maç öncesi, rakip ülkeyle ilgili olarak "Karadağ nerede, Türk mü, Müslüman mı, ne zaman ülke oldu?" gibi sorular yanıt arıyor. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile dikkat çeken Karadağ'a nasıl gidilir sorusu da bu ülke hakkında merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Montenegro – Karadağ'ın haritadaki yeri ve konumu!

KARADAĞ NEREDE?

İtalyanca Monte ve Negro kelimelerinin birleşimi ile Montenegro diye okunan ve Avrupa'da da bu isimle bilinen Karadağ, Balkanların Adriyatik kıyısında yer alan bir ülkesidir.

KARADAĞ TÜRK MÜ VE MÜSLÜMAN MI?

Karadağ'ın eski halkı Arnavutlardan oluşur. VII. yüzyılda İmparator Herakliyus zamanında, Sırplar da oraya yerleştirilmiştir. 1991 sayımına göre Sırplar, Sırbistan-Karadağ federasyonundaki toplam nüfusun %69'unu oluşturmaktaydı. Karadağlılar ise toplam nüfusun %5, Karadağ nüfusunun da %62'sini oluşturuyordu. Slav olmayan Arnavut azınlık ülkedeki 2. büyük gruptu ve resmî tahminlere göre toplam nüfusa oranları %17'ydi. Nüfus sayıları tam bilinmeyen kendi içlerine çekilmiş Türkler de demografik yapıda yer almışlardır. Ülkede Ortodoks Hristiyanlık baskın din şekli olmasına rağmen Müslümanlık en büyük ikinci dindir. Ülkenin nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si müslüman ve sünnidir. (2011) Toplamda 130.000 müslüman nüfusa sahiptir.

İşte Karadağ'ın haritadaki yeri ve konumu

KARADAĞ NE ZAMAN ÜLKE OLDU?

Montenegro ya da bilinen adıyla Karadağ, 2006 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Karadağ'ın nüfusu 2020 yılı sayımına göre 621.718'dir.

KARADAĞ DİLİ NE?

Ülkedeki resmi dil Karadağcadır. Karadağca ana ülke Karadağ'da ve komşu devletlerde (Sırbistan, Hırvatistan) konuşulan bir Güney Slav dilidir.

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Karadağ nerede, Türk mü? Montenegro - Karadağ Müslüman mı, ne zaman ülke oldu? Karadağ’a nasıl gidilir? İşte haritadaki yeri!
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