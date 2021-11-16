Masumlar Apartmanı Rüya kimdir, hikayesi ne? Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı dizisine yeni dahil olan Rüya karakteri diziseverler tarafından mercek altına alınıyor. Dizinin takipçileri, Masumlar Apartmanı Rüya kimdir, hikayesi ne sorularının yanıtını araştırıyor. Bu karaktere hayat veren oyuncu da Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı gibi sorularla araştırılıyor. İşte Melisa Şenolsun'un hayatı, kariyeri, biyografisi ve Rüya karakteri hakkında merak edilenler.
MASUMLAR APARTMANI RÜYA KİMDİR?
Dizide Rüya karakteri Esra'nın kuzenidir ve Han'a aşıktır. Annesi ile üvey babası yüzünden hiç anlaşamaz. Derenoğlu ailesinin evini dinlemektedir.
MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?
Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 İzmir doğumlu Türk oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir. Kariyerine 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.
Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor. Umut Evirgen'in ikinci uzun metraj filminde yer alacak.
Şenolsun Türk aktör Mehmet Ozan Dolunay ile yaklaşık üç buçuk yıldır birliktelikten sonra çift 2019'da ayrıldı. Melisa Şenolsun 2020 yılından itibaren yönetmen Umut Evirgen ile ilişki yaşamaya başladı.
Sinema
2017 : Babam : Feride : Nihat Durak : Başrol Oyuncusu
2019 : Güzelliğin Portresi : Hilal : Umur Turagay : Başrol Oyuncusu
2021 : Kimya : Kimya : Umut Evirgen : Başrol Oyuncusu
Televizyon
2015 : Tatlı Küçük Yalancılar : Hande : Star TV : Başrol Oyuncusu
2015-2016 : Kiralık Aşk : Sude İplikçi : Star TV : Yardımcı karakter
2016-2017 : Umuda Kelepçe Vurulmaz : Ceren : FOX : Başrol Oyuncusu
2018 : Nefes Nefese : Rüya Kıran : Star TV : Başrol Oyuncusu
2020 : Menajerimi Ara : Kendisi : Star TV : Konuk oyuncu
2021-günümüz : Masumlar Apartmanı : Rüya : TRT 1 : Başrol Oyuncusu
Dijital
2019-2021 : Atiye : Cansu Özgürsoy/ Elif Kurtiz : Netflix : Başrol Oyuncusu