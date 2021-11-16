Masumlar Apartmanı Rüya kimdir, hikayesi ne? Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında?

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 İzmir doğumlu Türk oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir. Kariyerine 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor. Umut Evirgen'in ikinci uzun metraj filminde yer alacak.

Şenolsun Türk aktör Mehmet Ozan Dolunay ile yaklaşık üç buçuk yıldır birliktelikten sonra çift 2019'da ayrıldı. Melisa Şenolsun 2020 yılından itibaren yönetmen Umut Evirgen ile ilişki yaşamaya başladı.