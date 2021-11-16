Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Masumlar Apartmanı Rüya kimdir, hikayesi ne? Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 16.11.2021 14:31

Masumlar Apartmanı Rüya kimdir, hikayesi ne? Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı Rüya kimdir, hikayesi ne? Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı bugün yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizide Rüya karakteri ve bu karaktere hayat veren Melisa Şenolsun izleyicilerin merak ettikleri arasında yer alıyor. Dizinin sevenleri, Masumlar Apartmanı Rüya kimdir, hikayesi ne, dizideki rolü ne gibi sorulara yanıt arıyor. Ayrıca Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında, kaç doğumlu, nereli gibi sorularla da araştırılıyor. İşte oyuncu ve karakteri hakkında merak edilenlerin yanıtı.

Masumlar Apartmanı dizisine yeni dahil olan Rüya karakteri diziseverler tarafından mercek altına alınıyor. Dizinin takipçileri, Masumlar Apartmanı Rüya kimdir, hikayesi ne sorularının yanıtını araştırıyor. Bu karaktere hayat veren oyuncu da Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı gibi sorularla araştırılıyor. İşte Melisa Şenolsun'un hayatı, kariyeri, biyografisi ve Rüya karakteri hakkında merak edilenler.

MASUMLAR APARTMANI RÜYA KİMDİR?

Dizide Rüya karakteri Esra'nın kuzenidir ve Han'a aşıktır. Annesi ile üvey babası yüzünden hiç anlaşamaz. Derenoğlu ailesinin evini dinlemektedir.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 İzmir doğumlu Türk oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir. Kariyerine 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor. Umut Evirgen'in ikinci uzun metraj filminde yer alacak.

Şenolsun Türk aktör Mehmet Ozan Dolunay ile yaklaşık üç buçuk yıldır birliktelikten sonra çift 2019'da ayrıldı. Melisa Şenolsun 2020 yılından itibaren yönetmen Umut Evirgen ile ilişki yaşamaya başladı.

Sinema

2017 : Babam : Feride : Nihat Durak : Başrol Oyuncusu

2019 : Güzelliğin Portresi : Hilal : Umur Turagay : Başrol Oyuncusu

2021 : Kimya : Kimya : Umut Evirgen : Başrol Oyuncusu

Televizyon

2015 : Tatlı Küçük Yalancılar : Hande : Star TV : Başrol Oyuncusu

2015-2016 : Kiralık Aşk : Sude İplikçi : Star TV : Yardımcı karakter

2016-2017 : Umuda Kelepçe Vurulmaz : Ceren : FOX : Başrol Oyuncusu

2018 : Nefes Nefese : Rüya Kıran : Star TV : Başrol Oyuncusu

2020 : Menajerimi Ara : Kendisi : Star TV : Konuk oyuncu

2021-günümüz : Masumlar Apartmanı : Rüya : TRT 1 : Başrol Oyuncusu

Dijital

2019-2021 : Atiye : Cansu Özgürsoy/ Elif Kurtiz : Netflix : Başrol Oyuncusu

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'ın evini fotoğraflayan İsrailliler hakkında flaş: Whatsaptan...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
CHP'de 4 kadına taciz şokunda flaş gelişme; Taciz sonrası baskı!
Ocak 2022 Emekli memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memur - Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde!
SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talebi alındı
Son dakika: Galatasaray'da son kararı Fatih Terim verecek! Kerem Aktürkoğlu'nda flaş gelişme
Sevilen oyuncu Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan da babasının izinde! Mustafa Üstündağ hakkındaki gerçekle şaşırttı!
Böyle eş olmaz olsun! Kocası öldürülürken yaptıkları kan dondurdu
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve branş dağılımı
Son dakika haberi: Fransızlar Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdu! 'Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Masumlar Apartmanı Rüya kimdir, hikayesi ne? Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun kimdir, kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA