Show TV'de yayınlanan Yalancı dizisinin final iddiaları gündeme damga vururken dizinin sevenleri Yalancı dizisi final mi yapıyor, ne zaman bitecek sorularıyla final kararını araştırıyor. Bu hafta 9. Bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar kadar final bölümü ne zaman sorusu da merak ediliyor. İşte Yalancı yeni bölüm fragmanı ve diziye dair merak edilenlerin yanıtı.
YALANCI DİZİSİ BİTİYOR MU?
Yalancı dizisi için Show TV kararını verdi. Yalancı dizisi bugüne kadar 8 bölüm yayınlandı 10. bölümde ise ekrana veda edecek. Yalancı dizisinin 9. bölümü bu akşam yayınlanacak. Final bölümü ise 23 Kasım Salı akşamı ekranda olacak.
YALANCI DİZİSİ KONUSU
Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir'in (Salih Bademci) masum gibi görünen bir akşam yemeği sonrasında hayatları altüst oluyor. İki taraf da yaşanan geceye dair farklı şeyler anlatıyor. Kim yalancı? İşte bu sorunun yanıtı büyük bir merak konusu oluyor.
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır. Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.
Yalancı 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video