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Giriş Tarihi: 16.11.2021 14:24

Yeni yıl öncesi en ucuz araba fiyatları listesi! İşte 2021 Piyasadaki marka marka araba otomobil fiyatlarında son durum

Yeni yıl öncesi en ucuz araba fiyatları listesi! İşte 2021 Piyasadaki marka marka araba otomobil fiyatlarında son durum

Bilindiği üzere Ağustos ayında ÖTV matrahında uygulanan indirimle birlikte sıfır otomobil – araba fiyatları adeta inişe geçmişti. Bu kapsamda ise araç alımlarında çok ciddi bir artış yaşandı. Araç alım satımı yapmak isteyen veya piyasaları yakından takip eden binlerce kişi otomobil piyasasındaki son durumu yani sıfır araba fiyatlarını merak ediyor. İşte her bütçeye uygun en ucuz araba fiyatları 2021 listesi ve fiyatlardaki son durum...

Gerek piyasaları yakından takip eden gerekse otomobil almak isteyen binlerce vatandaş araba fiyatlarındaki son durumu merak ederken Kasım ayına ilişkin en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz Ağustos ayında bilindiği üzere uygulanan ÖTV indirimi sonrası sıfır araba fiyatları oldukça düşmüştü. İşte Renault, Hyundai, Fiat, Toyota, Dacia, Honda, Kia, Nissan, Opel 2021 sıfır araba fiyatları güncel listesi ve piyasalardaki son durum...

Sıfır araba fiyatları listesi yenilendi! İşte marka marka en ucuz otomobil fiyat listesi ve piyasadaki son durum 2021 Ekim

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 212.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 202.700 TL

Sıfır araba fiyatları listesi yenilendi! İşte marka marka en ucuz otomobil fiyat listesi ve piyasadaki son durum 2021 Ekim

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

Fiyatı: 256.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 246.200 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine

Sıfır araba fiyatları listesi yenilendi! İşte marka marka en ucuz otomobil fiyat listesi ve piyasadaki son durum (2021 Ekim)

Fiyatı: 265.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 259.200 TL

CİTROEN

C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Fiyatı 266.500 TL

Kampanyalı Fiyatı 265.000 TL

Sıfır araba fiyatları listesi yenilendi! İşte marka marka en ucuz otomobil fiyat listesi ve piyasadaki son durum (2021 Ekim)

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Fiyatı 241.000 TL

Kampanyalı fiyatı 235.500 TL

Sıfır araba fiyatları listesi yenilendi! İşte marka marka en ucuz otomobil fiyat listesi ve piyasadaki son durum (2021 Ekim)

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 266.500 TL

Lansmana özel fiyatı: 265.000 TL

Sıfır araba fiyatları listesi yenilendi! İşte marka marka en ucuz otomobil fiyat listesi ve piyasadaki son durum (2021 Ekim)

DACİA

Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Fiyatı 227.000 TL

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Yeni yıl öncesi en ucuz araba fiyatları listesi! İşte 2021 Piyasadaki marka marka araba otomobil fiyatlarında son durum
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