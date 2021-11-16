Yeni yıl öncesi en ucuz araba fiyatları listesi! İşte 2021 Piyasadaki marka marka araba otomobil fiyatlarında son durum

Gerek piyasaları yakından takip eden gerekse otomobil almak isteyen binlerce vatandaş araba fiyatlarındaki son durumu merak ederken Kasım ayına ilişkin en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz Ağustos ayında bilindiği üzere uygulanan ÖTV indirimi sonrası sıfır araba fiyatları oldukça düşmüştü. İşte Renault, Hyundai, Fiat, Toyota, Dacia, Honda, Kia, Nissan, Opel 2021 sıfır araba fiyatları güncel listesi ve piyasalardaki son durum...
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 212.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 202.700 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Fiyatı: 256.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 246.200 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine
Fiyatı: 265.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 259.200 TL
CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı 266.500 TL
Kampanyalı Fiyatı 265.000 TL
CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 241.000 TL
Kampanyalı fiyatı 235.500 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 266.500 TL
Lansmana özel fiyatı: 265.000 TL
DACİA
Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Fiyatı 227.000 TL