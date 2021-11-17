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Giriş Tarihi: 17.11.2021 07:21 Son Güncelleme: 17.11.2021 07:21

MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri 2021-2022: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri 2021-2022: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavlarına ilişkin son bilgiler, söz konusu sınava katılacak adaylar tarafından araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre; 2021-2022 1.Dönem sonu sınavları Aralık ayında düzenlenecek. Öte yandan; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen bilgiler doğrultusunda açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının çevrimiçi yapılmasına karar verildi. Peki; AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri 2021-2022!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla açık öğretim okullarının sınavlarına ilişkin illere yazı gönderildi. Resmi açıklamaya göre; 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları Aralık ayında belirtilen saatlerde düzenlenecek. Söz konusu sınava katılım gösterecek olan adaylar ise "AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri 2021-2022

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının; 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim için ortamda yapılması kararlaştırıldı. Sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi gerçekleştirilecek.

ÖĞRENCİLERİN DERS SEÇME SÜRECİ

Sınavın ilk günü itibarıyla 18 yaşından gün almamış öğrenciler, mevcut kriterler doğrultusunda istemeleri halinde ders seçimi yapabilecek.

18 yaşından gün almış öğrenciler de istemeleri halinde dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgelerinde belirtilen derslerden, varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak ve zorunlu derslerini, sonra birbirini takip eden ortak ve zorunlu derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 20 ders olacak şekilde seçebilecek.

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için tekrar ders atama işlemleri yapılmadan daha önce atanan derslerden çevrim içi sınavlara katılabilecek.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin buna göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında dersleri seçebilmeleri sağlanacak.

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MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri 2021-2022: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?
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