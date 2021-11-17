MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri 2021-2022: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

ÖĞRENCİLERİN DERS SEÇME SÜRECİ

Sınavın ilk günü itibarıyla 18 yaşından gün almamış öğrenciler, mevcut kriterler doğrultusunda istemeleri halinde ders seçimi yapabilecek.



18 yaşından gün almış öğrenciler de istemeleri halinde dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgelerinde belirtilen derslerden, varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak ve zorunlu derslerini, sonra birbirini takip eden ortak ve zorunlu derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 20 ders olacak şekilde seçebilecek.



Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için tekrar ders atama işlemleri yapılmadan daha önce atanan derslerden çevrim içi sınavlara katılabilecek.



2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin buna göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında dersleri seçebilmeleri sağlanacak.