Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başak Dizer hamile mi? Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:24 Son Güncelleme: 17.11.2021 09:25

Başak Dizer hamile mi? Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Başak Dizer hamile mi? Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

2016 yılında evlenen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer’in bebek bekledikleri iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bilindiği üzere; çift Paris’te sade bir törenle nikah masasına oturmuş olup hamilelik iddialarının ardından sosyal medya kullanıcıları “Başak Dizer hamile mi? Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?” sorularına yanıt arıyor. İşte Başak Dizer hakkında merak edilen bilgiler.

"Başak Dizer hamile mi?" sorusunun yanıtı, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Magazin gündemine düşen iddialar sebebiyle ünlü çift hakkında araştırmalar yapılırken aynı zamanda "Başak Dizer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?" sorusuna da yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde de hamilelik iddiaları ile gündeme gelen çift bu iddiaları da yalanlamıştı. Peki; Başak Dizer hamile mi? Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

BAŞAK DİZER'İN HAMİLE OLDUĞU İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden bebek haberi geldi. 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Başak Dizer'in hamilelik iddialarına yönelik kendisinden açıklama ise henüz gelmedi. İddialara göre Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu söyleniyor…

BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine Milano'da Istituto Moda di Burgo'da devam etti. İstanbul'da, LaSalle ve Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım bölümülerinden sertifikalar kazandı. Londra'da Central Saint Martins'de modayla ilgili çeşitli kurslara katıldı. Popüler markalarda baş tasarımcı asistanı ve tasarımcı olarak çalıştı.

2007'de, ortağı Deniz Marşan'la birlikte 2Shoppers'ı kurdu. Alışveriş, stil ve hediye danışmanlığı yapan iki ortak, Aşk-ı Memnu dizisinin stylingini yaparak adlarını duyurdu. 2013'te danışmanlık ve showroom hizmeti veren ROOM'u kurdular.

Gelen iddialara göre; ikili bebek bekliyor. Ancak konu hakkında taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

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Başak Dizer hamile mi? Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
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