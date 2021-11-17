BAŞAK DİZER'İN HAMİLE OLDUĞU İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden bebek haberi geldi. 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Başak Dizer'in hamilelik iddialarına yönelik kendisinden açıklama ise henüz gelmedi. İddialara göre Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu söyleniyor…

BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine Milano'da Istituto Moda di Burgo'da devam etti. İstanbul'da, LaSalle ve Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım bölümülerinden sertifikalar kazandı. Londra'da Central Saint Martins'de modayla ilgili çeşitli kurslara katıldı. Popüler markalarda baş tasarımcı asistanı ve taasrımcı olarak çalıştı.