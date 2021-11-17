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Giriş Tarihi: 17.11.2021 07:06 Son Güncelleme: 17.11.2021 07:06

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamile mi? Başak Dizer kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamile mi? Başak Dizer kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ünlülerin stil danışmanı Başak Dizer hayatı ile ilgili sorgulamalar gün içerisinde artış gösterdi. Dizer’in ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile evliliğinden bir bebek beklendiği iddiaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine Milano’da Istituto Moda di Burgo’da devam etti. Peki Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamile mi, bebeğin cinsiyeti ne? İşte yanıtı…

Bundan tam beş sene önce dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti bebek bekliyor. İddialara göre Başak Dizer hamile. Çiftten konuya yönelik henüz güncel açıklama bulunmazken Tatlıtuğ'un hayranları Başak Dizer kimdir, kaç yaşında, hamile mi şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Peki Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile mi, bebeğin cinsiyeti ne?

BAŞAK DİZER'İN HAMİLE OLDUĞU İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden bebek haberi geldi. 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Başak Dizer'in hamilelik iddialarına yönelik kendisinden açıklama ise henüz gelmedi. İddialara göre Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu söyleniyor…

BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine Milano'da Istituto Moda di Burgo'da devam etti. İstanbul'da, LaSalle ve Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım bölümülerinden sertifikalar kazandı. Londra'da Central Saint Martins'de modayla ilgili çeşitli kurslara katıldı. Popüler markalarda baş tasarımcı asistanı ve taasrımcı olarak çalıştı.

2007'de, ortağı Deniz Marşan'la birlikte 2Shoppers'ı kurdu. Alışveriş, stil ve hediye danışmanlığı yapan iki ortak, Aşk-ı Memnu dizisinin stylingini yaparak adlarını duyurdu. 2013'te danışmanlık ve showroom hizmeti veren ROOM'u kurdular.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikili bebek bekliyor. Ancak konu hakkında taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamile mi? Başak Dizer kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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