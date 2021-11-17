Dolar ne kadar, bugün Euro ve Dolar kuru kaç TL oldu? 17 Kasım anlık döviz kuru hareketliliği canlı takip ekranı

Bugün Dolar ne kadar oldu sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın alacağı Kasım ayı faiz kararı öncesi döviz kurundaki hareketlilik seyrini korurken, Euro ve Dolar kuru kaç TL oldu sorusu yanıt arıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında görüşler gelirken döviz fiyatları ve alış satış rakamları anlık olarak araştırılıyor. İşte 17 Kasım döviz kuru hareketliliği canlı takip ekranı!
DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar 10,20'ye kadar yükselmesi sonrasında yeniden hareketlendi. Dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününde 10,3893 civarında işlem görüyor.
BUGÜN DOLAR NE KADAR? (17 KASIM 2021)
ALIŞ: 10,3893
SATIŞ: 10,4370
BUGÜN EURO NE KADAR? (17 KASIM 2021)
ALIŞ: 11,7370
SATIŞ: 11,7946
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