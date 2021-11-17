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Giriş Tarihi: 17.11.2021 08:51

Dolar ne kadar, bugün Euro ve Dolar kuru kaç TL oldu? 17 Kasım anlık döviz kuru hareketliliği canlı takip ekranı

Dolar ne kadar, bugün Euro ve Dolar kuru kaç TL oldu? 17 Kasım anlık döviz kuru hareketliliği canlı takip ekranı

Dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusu günün ilk saatlerinden itibaren araştırma konusu oldu. Serbest piyasalardaki hareketliliği yakından takip eden pek çok vatandaş ve yatırımcılar, güne hızlı başlayan Euro ve Dolar kuru kaç TL, alış satış fiyatları ne kadar oldu diye merak ediyor. 17 Kasım Çarşamba sabahı ilk saatlerde Dolar 10,3893 TL’den; Euro ise 11,7370 TL’den işlem görüyor. İşte anlık döviz kuru hareketliliği canlı takip ekranı!

Bugün Dolar ne kadar oldu sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın alacağı Kasım ayı faiz kararı öncesi döviz kurundaki hareketlilik seyrini korurken, Euro ve Dolar kuru kaç TL oldu sorusu yanıt arıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında görüşler gelirken döviz fiyatları ve alış satış rakamları anlık olarak araştırılıyor. İşte 17 Kasım döviz kuru hareketliliği canlı takip ekranı!

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar 10,20'ye kadar yükselmesi sonrasında yeniden hareketlendi. Dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününde 10,3893 civarında işlem görüyor.

BUGÜN DOLAR NE KADAR? (17 KASIM 2021)

ALIŞ: 10,3893

SATIŞ: 10,4370

BUGÜN EURO NE KADAR? (17 KASIM 2021)

ALIŞ: 11,7370

SATIŞ: 11,7946

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Dolar ne kadar, bugün Euro ve Dolar kuru kaç TL oldu? 17 Kasım anlık döviz kuru hareketliliği canlı takip ekranı
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