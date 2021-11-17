Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

A Milli Takımımızın Karadağ ile oynadığı karşılaşmada gol kaydeden Orkun Kökçü ile ilgili detaylar merak konusu olarak Orkun Kökçü kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Milli Futbolcu Orkun Kökçü ile ilgili merak konusu olan tüm detaylar şöyle;
Orkun Kökçü (29 Aralık 2000; Haarlem, Hollanda) Orta saha mevkisinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Eredivisie takımlarından Feyenoord'da forma giymektedir.
Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı. 17 Eylül 2018'de KNVB Kupası'nın ilk turunda VV Gemert karşısında 4-0 galibiyetle ayrıldıkları maçta 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve Feyenoord'un ikinci golünü attı. Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı ve oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve birde asist yaparak skora katkıda bulundu. 10 Nisan 2019'da, Feyenoord'taki sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
Hollanda U-17, U-18 ve U-19 millî takımlarında oynadı.
2019'da Kökçü, Türkiye adına oynamak istediğini açıkladı. 6 Eylül 2019'da İngiltere U-21 takımına 3-2 kaybettikleri 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında Türkiye U-21 takımının formasını ilk kez giydi.
28 Ağustos 2020'de, Türkiye millî futbol takımına çağrıldı.
Orkun Kökçü'nün ailesi Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesinin Suvermez köyündendir.
Azerbaycan liginde Sabah FC'de oynayan ve Azerbaycan millî takımı formasını da giyen profesyonel futbolcu Ozan Kökçü'nün kardeşidir.
Kulüp takım başarıları
Feyenoord (1 Kupa)
Johan Cruyff Schaal: 2018
KAYNAK: Vikipedia