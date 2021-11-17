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Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:12 Son Güncelleme: 17.11.2021 10:19

Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

2022 Dünya Kupası elemelerine mücadele eden A Milli Futbol Takımımızda yer alan ve Karadağ maçında gole imza atan milli oyuncu Orkun Kökçü ile ilgili detaylar merak konusu olarak Orkun Kökçü kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? şeklindeki sorular üzerinden araştırma yapılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Orkun Kökçü kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

A Milli Takımımızın Karadağ ile oynadığı karşılaşmada gol kaydeden Orkun Kökçü ile ilgili detaylar merak konusu olarak Orkun Kökçü kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Milli Futbolcu Orkun Kökçü ile ilgili merak konusu olan tüm detaylar şöyle;



Orkun Kökçü (29 Aralık 2000; Haarlem, Hollanda) Orta saha mevkisinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Eredivisie takımlarından Feyenoord'da forma giymektedir.

ORKUN KÖKÇÜ KULÜP KARİYERİ

Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı. 17 Eylül 2018'de KNVB Kupası'nın ilk turunda VV Gemert karşısında 4-0 galibiyetle ayrıldıkları maçta 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve Feyenoord'un ikinci golünü attı. Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı ve oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve birde asist yaparak skora katkıda bulundu. 10 Nisan 2019'da, Feyenoord'taki sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.



ORKUN KÖKÇÜ MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Hollanda U-17, U-18 ve U-19 millî takımlarında oynadı.

2019'da Kökçü, Türkiye adına oynamak istediğini açıkladı. 6 Eylül 2019'da İngiltere U-21 takımına 3-2 kaybettikleri 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında Türkiye U-21 takımının formasını ilk kez giydi.

28 Ağustos 2020'de, Türkiye millî futbol takımına çağrıldı.




ORKUN KÖKÇÜ KİŞİSEL YAŞAMI

Orkun Kökçü'nün ailesi Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesinin Suvermez köyündendir.

Azerbaycan liginde Sabah FC'de oynayan ve Azerbaycan millî takımı formasını da giyen profesyonel futbolcu Ozan Kökçü'nün kardeşidir.

ORKUN KÖKÇÜ BAŞARILARI

Kulüp takım başarıları

Feyenoord (1 Kupa)

Johan Cruyff Schaal: 2018

KAYNAK: Vikipedia

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Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?
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