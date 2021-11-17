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Giriş Tarihi: 17.11.2021 07:08 Son Güncelleme: 17.11.2021 07:08

Sezai Karakoç kimdir, kaç yaşında neden ve nasıl öldü? Sezai Karakoç'un hayatı ve kariyeri

Sezai Karakoç kimdir, kaç yaşında neden ve nasıl öldü? Sezai Karakoç’un hayatı ve kariyeri

Türk şair, yazar, düşünür Sezai Karakoç ölümü son dakika haberi olarak gündeme geldi. Sevenlerini yasa boğan ölüm haberinin akabinde Karakoç’un hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Çok sıcak gelişme olduğu için Sezai Karakoç’un ölümüne dair henüz kesin bilgi bulunmuyor. Eğitimine de Ergani ilçesinde başlayan Sezai Karakoç 1944 yılında ilkokul eğitimini tamamladı. Ortaokula Maraş ortaokulunda başlayan Sezai Karakoç burada parasız ve yatılı okumuştur. Peki Sezai Karakoç kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü? Sezai Karakoç eserleri ve hakkında merak edilenleri…

Sezai Karakoç hayatı ile ilgili son gelişmeler milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Türk edebiyatının en önemli isimleri arasında yer alan düşünür ile ilgili olarak Sezai Karakoç kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorusuna yanıt aranıyor. Yüce Diriliş Partisi'nin Genel Başkanlık görevini de yürüten Sezai Karakoç 22 Ocak 1933 yılında Diyarbakır Ergani'de dünyaya gelmişti. Peki Sezai Karakoç kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü? Sezai Karakoç eserleri, şiirleri ve sözleri...

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

Ahmet Sezai Karakoç, 22 Ocak 1933 tarihinde Ergani, Diyarbakır'da doğdu.Babası Yasin Bey olup 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir düşmüştür. Babası orta halli bir tüccardı. Dedesi Hüseyin Bey de Plevne Savaşı'na katılmış, Gazi Osman Paşa'nın teşekkürünü kazanmıştır. Annesinin ismi ise Emine idi ve ev hanımıydı. Ahmet Sezai Karakoç, İlkokul eğitimini 1938-1944 yılları arasında Ergani'de tamamladı. 1944 yılında sınavlara girip Maraş Ortaokulu'nda parasız yatılı olarak okumaya hak kazandı. 1947-1950 yılları arasında lise eğitimini yine parasız yatılı olarak Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. Lise eğitimi boyunca Felsefe dersine ilgi duydu ve Felsefe okumaya karar verdi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Babası onun ilahiyat fakültesinden mezun olmasını istiyordu. İmkanları dahilinde eğitimine devam edebileceği yatılı tek bölüm Siyasal Bilgiler Fakültesi idi. Üniversite sınavlarına hazırlanırken kazanamama ihtimalini de göz önüne alarak her ihtimale karşı Felsefe bölümüne kayıt yaptırdı.

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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak başladığı yüksek öğrenimini 1955'te fakültenin Maliye Bölümünden mezuniyetle tamamladı. Mecburi hizmet sebebiyle Maliye Bakanlığında Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümüne atandı.

Daha sonra Maliye Müfettişliği sınavına girdi ve sınavı kazandı. 11 Ocak 1956'da müfettiş yardımcılığı görevine başladı. 1959 yılında İstanbul'da gelirler kontrolörü oldu. Bir ara Ankara'ya çağrılıp Yeğenbey Vergi Dairesi'nde görevlendirildiyse de kısa bir müddet sonra yine İstanbul'daki görevine döndü. Görevi icabı Anadolu'yu çok gezdi ve birçok il ve ilçeyi inceleme, tanıma fırsatı buldu.

SEZAİ KARAKOÇ NEDEN ÖLDÜ?

Sezai Karakoç neden öldü ve Sezai Karakoç cenazesi ne zaman internette merak ediliyor. Çok sıcak gelişme olduğu için Sezai Karakoç'un ölümüne dair henüz kesin bilgi bulunmuyor.

SEZAİ KARAKOÇ ESERLERİ

Şiirleri

Şiirler I (Monna Rosa)

Şiirler II (Şahdamar-Körfez-Sesler)

Şiirler III (Hızırla Kırk Saat)

Şiirler IV (Taha'nın Kitabı, Gül Muştusu)

Şiirler V (Zamana Adanmış Sözler)

Sezai Karakoç'un Eserleri (Kitapları)

- Diriliş Neslinin Amentüsü

- İslam'ın Dirilişi

- Mevlana

- Yitik Cenet

- İnsanlığn Dirilişi

- Kıyamet Aşisi

- Yunus Emre

- Leyla İle Mecnun

- Diriliş Muştusu

- İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü

- Ayin Çeşmeler

- Varolma Savaşı

- Günlük Yazılar 3 ( Sur )

- Çağ ve İlham Sevgi Devrim

SEZAİ KARAKOÇ'UN SÖZLERİ

" Putlar tanrısızlık ortamında üreyen ruh mantarlarıdır. "

" Benim gözlerim yeşildir. Evet evet, onun gözleri ise kara. Ben günah kadar beyazım, o tövbe kadar kara.

" Umutsuzluk yok! Gün gelir. Gül de açar. Bülbül de öter. "

" Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. "

" Allah'ın yolu kaybolmaz. Ama ondan ayrılan veya onu ihmal eden, bir daha doğmamacasına batar. Yolundan ayrılanlar ise kaybedecektir, Allah'ın kaybı yoktur. "

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Sezai Karakoç kimdir, kaç yaşında neden ve nasıl öldü? Sezai Karakoç'un hayatı ve kariyeri
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