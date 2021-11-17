BİLETLER TÜKENDİ DERBİ KAPALI GİŞE

Diğer yandan NEF Stadı'nda pazar günü yüzde yüz kapasiteyle 52 bin kişiye oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin biletleri önceki gün satışa sunuldu. Geçen sezon kombine kartı olanlara ve GS Bonus Kart ile GS Mobile kullananlara pazartesi günü öncelik tanındı ve ilk 24 saatte 30 bin bilet satıldı. Dün de genel satışına başlanan dev mücadelenin biletleri dakikalar için tükendi.