2021 yılına girerken çocukları için havai fişek patlattığı sırada gözünden yaralanan ve o tarihten itibaren sahalardan uzak kalan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, önceki gece müjdeli haberi verdi.
Kök hücre ve kornea nakli operasyonları başarılı sonuçlar veren ve sağ gözü tekrar görmeye başlayan 29 yaşındaki savunmacı, ocak ayında sahalara döneceğini açıkladı.
Ancak yeni yıldan itibaren Florya'da takımla çalışmalara başlayacak olan tecrübeli oyuncu için sarı-kırmızılı kulüp henüz karar vermedi.
ALTERNATİFİ HAZIR
Lisansı askıda olan Norveçli sağ bekin durumu yakından gözlenecek. Omar'ın sahalara dönüş sürecinde acele edilmeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in de önce oyuncusunun durumunu takip etmeyi istediği öğrenildi.
Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'ın elinde iki sağ bek (Sacha Boey ve De- Andre Yedlin) bulunuyor.
Son olarak milli arada Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında savunmanın sağında Oğulcan Çağlayan'ı deneyen Terim'in, performansından memnun kaldığı öğrencisini de bu bölgede kullanmayı planladığı ifade edildi.
TERİM BİR BABA GİBİ DESTEK VERDİ
Yaşadığı olay sonrası en büyük desteği teknik direktör Fatih Terim'den gördüğünü söyleyen Omar Elabdellaoui, "Fatih Terim bu zor zamanımda bir baba figürü gibi oldu ve her zaman yanımdaydı" diyerek hocasına teşekkür etti.
MORUTAN İDMANA ÇIKMADI
Bu arada Romanya Milli Takımı'nın Lihtenştayn ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Morutan, İstanbul'a döndü ancak takıma katılamadı.
G.Saray'ın dünkü idmanında yer almayan futbolcunun durumu, yapılacak kontrollerden sonra netleşecek. Romanya Milli Takımı'ndan dönen Cicaldau ise antrenmana çıktı.
KULÜPTEN MESAJ VAR: TRANSFER YAPMAK YASAK
Öte yandan Galatasaray Kulübü dün bir açıklama yayınlayarak F.Bahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilmesinin mümkün olmayacağını duyurdu. Yönetim, karaborsa satışın önüne geçebilmek adına bu kararı aldığını bildirdi.
BİLETLER TÜKENDİ DERBİ KAPALI GİŞE
Diğer yandan NEF Stadı'nda pazar günü yüzde yüz kapasiteyle 52 bin kişiye oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin biletleri önceki gün satışa sunuldu. Geçen sezon kombine kartı olanlara ve GS Bonus Kart ile GS Mobile kullananlara pazartesi günü öncelik tanındı ve ilk 24 saatte 30 bin bilet satıldı. Dün de genel satışına başlanan dev mücadelenin biletleri dakikalar için tükendi.