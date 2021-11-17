Türkiye deprem fay hattı risk haritası 2021: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte AFAD MTA fay hattı sorgulama

Az önce Düzce'de gerçekleşen ve AFAD tarafından şiddeti 5.3 olarak açıklanan depremin ardından, fay hattı sorgulama konusu en çok araştırılan konular arasında kendine yer buldu. Oturduğunuz evin altından fay hattı geçip geçmediğini, ikamet ettiğiniz bölge ve şehrin deprem riski taşıyıp taşımadığını söz konusu fay hattı sorgulama işlemi aracılığıyla öğrenmeniz mümkün. İşte AFAD ve MTA ile fay hattı sorgulama işlemi ve Türkiye deprem riski haritası...

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.