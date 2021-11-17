Devlet Sanatçısı unvanına sahip olan, UNİCEF Türkiye İyi Niyet Elçisi seçilen ve hayatına pek çok ödül sığdıran Yıldız Kenter ölüm yıldönümü münasebetiyle anılıyor. Usta tiyatrocunun hayatı, ödülleri, tiyatro oyunları ve sözleri vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen konuşuluyor. Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, aslen nereli? İşte usta tiyatrocu hakkında merak edilenlerin yanıtı.

YILDIZ KENTER KİMDİR?

11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'un Çamlıca semtinde doğdu. Annesi İngiliz asıllı Olga Cynthia (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir), babası bir diplomat olan Ahmet Naci Kenter'dir. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı.