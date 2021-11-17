Devlet Sanatçısı unvanına sahip olan, UNİCEF Türkiye İyi Niyet Elçisi seçilen ve hayatına pek çok ödül sığdıran Yıldız Kenter ölüm yıldönümü münasebetiyle anılıyor. Usta tiyatrocunun hayatı, ödülleri, tiyatro oyunları ve sözleri vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen konuşuluyor. Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, aslen nereli? İşte usta tiyatrocu hakkında merak edilenlerin yanıtı.
YILDIZ KENTER KİMDİR?
11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'un Çamlıca semtinde doğdu. Annesi İngiliz asıllı Olga Cynthia (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir), babası bir diplomat olan Ahmet Naci Kenter'dir. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı.
YILDIZ KENTER HAYATI
1959'da Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.
1962'de tiyatro hizmetlerinden ötürü "Yılın Kadını" seçildi ve Behzat Butak ile birlikte "İlhan İskender Tiyatro Ödülü"nü kazandı. 1968'de İstanbul'da Kenter Tiyatrosunun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez "Altın Portakal" ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.
YILDIZ KENTER KARİYERİ
100'ün üstünde oyun oynadı. 100'e yakın oyun sergiledi. Shakespeare, Çehov, Bertolt Brecht, Eugène Ionesco, Harold Pinter, Edward Albee, Tennessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Tom Stoppard, Brian Friel, Neil Simon, David Mamet, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi pek çok yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü gibi pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu, oynadı.
YILDIZ KENTER TİYATRO OYUNLARI
Miras Kültürel Müzik Ses Nefes Ruh Beden - Neyzen Kerem Tufan - İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi (2013)
Ben Anadolu : Güngör Dilmen - Kent Oyuncuları - 2007
Anna Karenina : Tolstoy/Helen Edmundson - Kent Oyuncuları - 2006
Gece Mevsimi : Rebecca Linkievicz - Kent Oyuncuları - 2005
Oscar ve Pembeli Meleği : Éric-Emmanuel Schmitt - Kent Oyuncuları - 2004
Sırça Kümes : Tennessee Williams - Kent Oyuncuları - 2002
Hep Aşk Vardı : Yıldız Kenter - Kent Oyuncuları - 2001
Nükte : Marget Edson - Kent Oyuncuları - 2000
Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1998
Harold ve Maude : Colin Higgıns - Kent Oyuncuları - 1990
Salıncakta iki kişi : William Gibson - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969
Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1959
Öfke : John Osborne - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958
Ümitsiz Saatler : Joseph Hayes - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957
Çöl Faresi : Ladislas Fodor - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957
Yağmurcu : N. Richard Nash - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Misafir (oyun) : Fritz Schweiger - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Finten : Abdülhak Hamit Tarhan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş) : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954
Maria Stuart : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954
Şatoya Davet : Jean Anouilh - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954
Onikinci Gece : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954 - 1957
Lady Frederick : W. Somerset Maugham - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1953
Gelin : Emile Zola\Marcelle Maurette - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1953
Yanlış Yanlış Üstüne : Oliver Goldsmith - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
Sahne Dışındaki Oyun : Refik Ahmet Sevengi - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
Ölü Kraliçe : Henry de Montherlant - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
Fatih : Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
Ramak Kaldı : Thornton Wilder - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
Gölgeler) : Ahmet Muhip Dranas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
Elektra : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
Öteye Doğru : Sutton Vane - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951
Miras : Augustus Goetz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951
Hile ve Sevgi : Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1950
Yalancı : Carlo Goldoni - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949
Kıskançlar : Oktay Rıfat\Melih Cevdet Anday - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949
Peer Gynt : Henrik İbsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949
Scapin'in Dolapları : Molière - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949
Antigone : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949
Onikinci Gece : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1948
YILDIZ KENTER MEZARI NEREDE, NEDEN VEFAT ETTİ?
2019'da uzun zamandır mücadele ettiği akciğer rahatsızlığı sebebi ile İstanbul da hastaneye kaldırılan Yıldız Kenter, yaşa bağlı solunum yetmezliği sebebiyle 17 Kasım 2019 tarihinde 91 yaşında ölmüştür. Cenazesi Kenter Tiyatrosu'nda yapılan törenin ardından getirildiği Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilmiştir.
YILDIZ KENTER SÖZLERİ
Hatalı olduğunu anlayan bir insanın bunu telafi etme çabasını gördüğümde özür beklemem, bu bana özürden daha samimi gelir, bana samimiyet yeter.
-
Tiyatroyu sevmek lazım. Ben tiyatronun tozunu seviyorum, kokusunu seviyorum, sahneye çıkıp şöyle bir baktığım zaman bütün dünyayı kucaklıyormuşum gibi geliyor.
-
Her insan biraz oyuncudur aslında. Hepimiz oynarız, iyi değilken iyi gibi görünmeye çalışırız. İnsanlar oyuncu doğar ve oyuncu ölür.
ÖDÜLLERİ
1962 İlhan İskender Tiyatro Ödülü
1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, Ağaçlar Ayakta Ölür
1966 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, İsyancılar
1974 Antalya Film Şenliği, Kızım Ayşe filmi ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
1984 Roma'daki İtalyan Kültür Birliğince "Adalaide Ristori" ödülü.
1989 Korsika - Bastia Film Festivalinde "Hanım" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü.
1991 Uluslararası Lions Kulübü The Melvin Jones Ödülü
İki kez Ulvi Uraz "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü
Üç kez Avni Dilligil "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü
1994'te "Konken Partisi" oyunundaki Fonsla rolü ile "Olağanüstü Yorum" ödülünü aldı.
Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüz yılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı.
1995'te Kültür Bakanlığı, Tiyatro Sanatına katkılarından ötürü Onur ödülüne layık gördü.
1995 "Mevlana Kardeşlik ve Barış" ödülü verildi.
1996'da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Ramiz ile Jülide'deki Jülide rolü için "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü
1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından ömür boyu Tiyatro Sanatına katkısından dolayı ödülü.
1998'de Ankara Sanat Kurumu "Yılın Kadın Sanatçısı" ödülü
1998 - 2. Afife Tiyatro Ödülleri - Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü
1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü,
1999 "Martı" adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülü.
2012 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2. Medya Ödülleri'nde Onur ödülünü aldı.