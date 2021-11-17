Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yıldız Kenter ölüm yıldönümünde anılıyor: Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:18 Son Güncelleme: 17.11.2021 10:19

Yıldız Kenter ölüm yıldönümünde anılıyor: Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, aslen nereli?

Yıldız Kenter ölüm yıldönümünde anılıyor: Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, aslen nereli?

Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter ölüm yıldönümünde anılıyor. Pek çok film, dizi ve tiyatro oyununda yer alan ünlü isim, Ayşe Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, aslen nereli, mezarı nerede gibi sorularla araştırılıyor. UNİCEF Türkiye İyi Niyet Elçisi seçilen ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter’in hayatı, tiyatro oyunları ve sözleri araştırılıyor. İşte Devlet Sanatçısı Kenter’in hayatına ilişkin merak edilenler.

Devlet Sanatçısı unvanına sahip olan, UNİCEF Türkiye İyi Niyet Elçisi seçilen ve hayatına pek çok ödül sığdıran Yıldız Kenter ölüm yıldönümü münasebetiyle anılıyor. Usta tiyatrocunun hayatı, ödülleri, tiyatro oyunları ve sözleri vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen konuşuluyor. Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, aslen nereli? İşte usta tiyatrocu hakkında merak edilenlerin yanıtı.

YILDIZ KENTER KİMDİR?

11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'un Çamlıca semtinde doğdu. Annesi İngiliz asıllı Olga Cynthia (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir), babası bir diplomat olan Ahmet Naci Kenter'dir. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı.

YILDIZ KENTER HAYATI

1959'da Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.

1962'de tiyatro hizmetlerinden ötürü "Yılın Kadını" seçildi ve Behzat Butak ile birlikte "İlhan İskender Tiyatro Ödülü"nü kazandı. 1968'de İstanbul'da Kenter Tiyatrosunun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez "Altın Portakal" ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.

YILDIZ KENTER KARİYERİ

100'ün üstünde oyun oynadı. 100'e yakın oyun sergiledi. Shakespeare, Çehov, Bertolt Brecht, Eugène Ionesco, Harold Pinter, Edward Albee, Tennessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Tom Stoppard, Brian Friel, Neil Simon, David Mamet, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi pek çok yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü gibi pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu, oynadı.

YILDIZ KENTER TİYATRO OYUNLARI

Miras Kültürel Müzik Ses Nefes Ruh Beden - Neyzen Kerem Tufan - İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi (2013)

Ben Anadolu : Güngör Dilmen - Kent Oyuncuları - 2007

Anna Karenina : Tolstoy/Helen Edmundson - Kent Oyuncuları - 2006

Gece Mevsimi : Rebecca Linkievicz - Kent Oyuncuları - 2005

Oscar ve Pembeli Meleği : Éric-Emmanuel Schmitt - Kent Oyuncuları - 2004

Sırça Kümes : Tennessee Williams - Kent Oyuncuları - 2002

Hep Aşk Vardı : Yıldız Kenter - Kent Oyuncuları - 2001

Nükte : Marget Edson - Kent Oyuncuları - 2000

Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1998

Harold ve Maude : Colin Higgıns - Kent Oyuncuları - 1990

Salıncakta iki kişi : William Gibson - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969

Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1959

Öfke : John Osborne - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958

Ümitsiz Saatler : Joseph Hayes - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957

Çöl Faresi : Ladislas Fodor - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957

Yağmurcu : N. Richard Nash - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

Misafir (oyun) : Fritz Schweiger - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

Finten : Abdülhak Hamit Tarhan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş) : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954

Maria Stuart : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954

Şatoya Davet : Jean Anouilh - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954

Onikinci Gece : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954 - 1957

Lady Frederick : W. Somerset Maugham - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1953

Gelin : Emile Zola\Marcelle Maurette - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1953

Yanlış Yanlış Üstüne : Oliver Goldsmith - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

Sahne Dışındaki Oyun : Refik Ahmet Sevengi - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

Ölü Kraliçe : Henry de Montherlant - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

Fatih : Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

Ramak Kaldı : Thornton Wilder - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

Gölgeler) : Ahmet Muhip Dranas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

Elektra : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

Öteye Doğru : Sutton Vane - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951

Miras : Augustus Goetz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951

Hile ve Sevgi : Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1950

Yalancı : Carlo Goldoni - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949

Kıskançlar : Oktay Rıfat\Melih Cevdet Anday - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949

Peer Gynt : Henrik İbsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949

Scapin'in Dolapları : Molière - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949

Antigone : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949

Onikinci Gece : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1948

YILDIZ KENTER MEZARI NEREDE, NEDEN VEFAT ETTİ?

2019'da uzun zamandır mücadele ettiği akciğer rahatsızlığı sebebi ile İstanbul da hastaneye kaldırılan Yıldız Kenter, yaşa bağlı solunum yetmezliği sebebiyle 17 Kasım 2019 tarihinde 91 yaşında ölmüştür. Cenazesi Kenter Tiyatrosu'nda yapılan törenin ardından getirildiği Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilmiştir.

YILDIZ KENTER SÖZLERİ

Hatalı olduğunu anlayan bir insanın bunu telafi etme çabasını gördüğümde özür beklemem, bu bana özürden daha samimi gelir, bana samimiyet yeter.

-

Tiyatroyu sevmek lazım. Ben tiyatronun tozunu seviyorum, kokusunu seviyorum, sahneye çıkıp şöyle bir baktığım zaman bütün dünyayı kucaklıyormuşum gibi geliyor.

-

Her insan biraz oyuncudur aslında. Hepimiz oynarız, iyi değilken iyi gibi görünmeye çalışırız. İnsanlar oyuncu doğar ve oyuncu ölür.

ÖDÜLLERİ

1962 İlhan İskender Tiyatro Ödülü

1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, Ağaçlar Ayakta Ölür

1966 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, İsyancılar

1974 Antalya Film Şenliği, Kızım Ayşe filmi ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

1984 Roma'daki İtalyan Kültür Birliğince "Adalaide Ristori" ödülü.

1989 Korsika - Bastia Film Festivalinde "Hanım" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü.

1991 Uluslararası Lions Kulübü The Melvin Jones Ödülü

İki kez Ulvi Uraz "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü

Üç kez Avni Dilligil "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü

1994'te "Konken Partisi" oyunundaki Fonsla rolü ile "Olağanüstü Yorum" ödülünü aldı.

Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüz yılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı.

1995'te Kültür Bakanlığı, Tiyatro Sanatına katkılarından ötürü Onur ödülüne layık gördü.

1995 "Mevlana Kardeşlik ve Barış" ödülü verildi.

1996'da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Ramiz ile Jülide'deki Jülide rolü için "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü

1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından ömür boyu Tiyatro Sanatına katkısından dolayı ödülü.

1998'de Ankara Sanat Kurumu "Yılın Kadın Sanatçısı" ödülü

1998 - 2. Afife Tiyatro Ödülleri - Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü

1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü,

1999 "Martı" adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülü.

2012 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2. Medya Ödülleri'nde Onur ödülünü aldı.

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Yıldız Kenter ölüm yıldönümünde anılıyor: Yıldız Kenter kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, aslen nereli?
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