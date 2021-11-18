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Giriş Tarihi: 18.11.2021 15:56

AFAD personel alımı başvuru formu ve başvuru şartları: 2021 AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, nereye başvurulur?

AFAD personel alımı başvuru formu ve başvuru şartları: 2021 AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, nereye başvurulur?

AFAD personel alımı için başvurular bugün itibariyle alınıyor. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) bünyesindeki taşra teşkilatında istihdam edilecek personel için başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı için detaylar 2021 AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, nereye başvurulur, başvurular ne zaman bitiyor sorularıyla araştırılıyor. İşte, Resmi Gazete’de yer alan detaylarla AFAD personel alımı başvuru formu ve başvuru şartları!

AFAD personel alımı duyurusu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında duyuruldu. Resmi Gazete'de yer alan habere göre, AFAD'ın taşra teşkilatındaki 1749 boş pozisyona sınavla sözleşmeli arama kurtarma teknisyeni alınacak. İlana başvurularla ilgili 2021 AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, nereye başvurulur gibi sorular yanıt arıyor. Kurum tarafından bildirilen AFAD personel alımı başvuru formu ve başvuru şartları!

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuranlarda, 2020 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacak.

Ayrıca AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımı sınavına başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar başvurularını, 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.

AFAD PERSONEL ALIMI İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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AFAD personel alımı başvuru formu ve başvuru şartları: 2021 AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, nereye başvurulur?
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