Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları anlık takip ekranı: 18 Kasım altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi, ne kadar?
Giriş Tarihi: 18.11.2021 07:03 Son Güncelleme: 18.11.2021 07:03

Altın fiyatları anlık takip ekranı: 18 Kasım altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi, ne kadar?

Altın fiyatları anlık takip ekranı: 18 Kasım altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi, ne kadar?

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Haftaya yukarı yönlü hareketliliği ile başlayan yatırım aracının gram fiyatı 18 Kasım bugün de 653 TL ile güne başlarken çeyrek fiyatı ise 1040 TL’den işlem görüyor. Hal böyleyken “18 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi düşecek mi?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı ve güncel altın fiyatları grafiği ile son dakika gelişmeleri...

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri gün içerisinde anlık olarak takip edilmeye devam ediyor. Adeta her gün rekor tazelemeye devam eden yatırım aracı bugün sabah saatlerinde gelen veriler ışığında gram fiyatı 653, çeyrek fiyatı 1041 TL ile güne başladı. Hal böyleyken anlık fiyat takibi yapmak isteyen vatandaşlar "18 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi düşecek mi?" sorularını gündeme taşıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlar...

18 KASIM CANLI – ANLIK ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta son 6 aydaki en hızlı yükselişini kaydetmişti. Milyonların gündemindeki bu yatırım aracı tüm zamanların en yüksek rakamını görmeye devam ediyor. A Para canlı takip sayfası aracılığıyla, anlık altın fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olabilir, yatırımınızı bu bilgiler doğrultusunda değerlendirebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 565,19

SATIŞ: 587,05

ATA ALTIN

ALIŞ: 4.166,00

SATIŞ: 4.214,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.143,00

SATIŞ: 4.206,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.004,32

SATIŞ: 4.084,67

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.999,00

SATIŞ: 2.049,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 999,00

SATIŞ: 1.025,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 626,59

SATIŞ: 626,70

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Altın fiyatları anlık takip ekranı: 18 Kasım altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi, ne kadar?
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