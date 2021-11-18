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Giriş Tarihi: 18.11.2021 16:56

Camdaki Kız Muzo’nun sevgilisi Meliha kimdir, hikayesi ne? Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında? Arka Sokaklar Zeliş Camdaki Kız’da!

Camdaki Kız Muzo’nun sevgilisi Meliha kimdir, hikayesi ne? Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında? Arka Sokaklar Zeliş Camdaki Kız’da!

Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Dizide Muzo’nun sevgilisi Meliha olarak Yüsra Geyik seçildi. Bunun üzerine Camdaki Kız Muzo’nun sevgilisi Meliha kimdir, hikayesi ne, gerçek adı ne gibi sorular araştırma konusu oldu. Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren ünlü oyuncu yeni rolü ile gündeme geliyor. Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenlerin yanıtı!

Camdaki Kız dizisine dahil olan yeni oyuncu diziseverler arasında yankı uyandırdı. Diziyi izleyenler, Camdaki Kız Muzo'nun sevgilisi Meliha kimdir, hikayesi ne diye araştırıyor. Ayrıca bu karakteri canlandıran oyuncu da Yüsra Geyik kimdir ve kaç yaşında sorularıyla inceleniyor. Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolüne hayat veren Camdaki Kız'ın Meliha'sı Yüsra Geyik'in hayatı ve rol aldığı diziler!

ARKA SOKAKLAR'IN ZELİŞ'İ CAMDAKİ KIZ'DA!

Yüsra Geyik, Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız'ın kadrosuna dahil oldu. Genç oyuncu, başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik ve Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı dizide Muzo'nun sevgilisi Meliha karakterine hayat verecek.

CAMDAKİ KIZ MELİHA KİMDİR, HİKAYESİ NE?

Camdaki Kız dizisinde Muzo'nun sevgilisi olarak kadroya dahil olan Meliha karakterinin geçmişi hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Karaktere Yüsra Geyik'in hayat vereceği biliniyor. Karakter hakkında detaylar geldiğinde haberimizde yer alacak.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğdu. . İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60. Yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Geyik, Arka Sokaklar dizisinde Zeliha karakterine hayat verdi. Yabancı Damat, Hayat Bilgisi, Bebek Geliyorum Demez gibi yapımlarda da rol aldı.

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Camdaki Kız Muzo’nun sevgilisi Meliha kimdir, hikayesi ne? Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında? Arka Sokaklar Zeliş Camdaki Kız’da!
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