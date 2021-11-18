Camdaki Kız Muzo’nun sevgilisi Meliha kimdir, hikayesi ne? Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında? Arka Sokaklar Zeliş Camdaki Kız’da!

Camdaki Kız dizisine dahil olan yeni oyuncu diziseverler arasında yankı uyandırdı. Diziyi izleyenler, Camdaki Kız Muzo'nun sevgilisi Meliha kimdir, hikayesi ne diye araştırıyor. Ayrıca bu karakteri canlandıran oyuncu da Yüsra Geyik kimdir ve kaç yaşında sorularıyla inceleniyor. Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolüne hayat veren Camdaki Kız'ın Meliha'sı Yüsra Geyik'in hayatı ve rol aldığı diziler!

ARKA SOKAKLAR'IN ZELİŞ'İ CAMDAKİ KIZ'DA!

Yüsra Geyik, Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız'ın kadrosuna dahil oldu. Genç oyuncu, başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik ve Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı dizide Muzo'nun sevgilisi Meliha karakterine hayat verecek.