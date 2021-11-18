Naim Süleymanoğlu kimdir, neden ve ne zaman öldü, dünya rekoru için kaç kilo kaldırdı? Naim Süleymanoğlu hayatı ve hikayesi

Cep Herkülü ve Türk Süpermen olarak anılan ve tüm zamanların en iyi haltercisi olarak bilinen Naim Süleymanoğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla bugün onunla ilgili araştırmalar hız kazandı. Cep Herkülü'nün hayatı, hikayesi ve başarıları; Naim Süleymanoğlu kimdir, neden ve ne zaman öldü sorularıyla mercek altına alınıyor. Henüz 9 yaşındayken haltere başlayan ve küçük yaşlarda galibiyetlere imza atan Naim Süleymanoğlu dünya rekoru için kaç kilo kaldırdı sorusuyla araştırılıyor. İşte milli haltercimiz hakkında merak edilenlerin yanıtı.
NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?
Bulgaristan'ın Kırcaali kentinin Ahatlı köyünde 23 Ocak 1967'de hayata gözlerini açan efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu, haltere başlamasıyla ilgili bir ifadesinde "9 yaşındayken halter antrenörüm Hilmi (Pekünlü) hoca beni keşfetti, böylece haltere başladım." demişti.
EN GENÇ DÜNYA REKORTMENİ UNVANINI KAZANDI!
Halter tarihine adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu, henüz 15 yaşındayken 1982'de Brezilya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda ilk dünya şampiyonluğunu elde etti ve "En genç dünya rekortmeni" unvanını aldı.
DÜNYA REKORU İÇİN KAÇ KİLO KALDIRDI?
Olimpiyatlarda Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145, 150,5 ve 152,5 kg; silkmede 175, 188,5 ve 190 kg; toplamda da 320, 339 ve 342,5 kg kaldırdı ve altı dünya, dokuz olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti ve böylece Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran isim oldu.
16 YAŞINDA CEP HERKÜLÜ LAKABINI ALDI!
1983 Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda birinci olan Naim Süleymanoğlu, 1983-1986 yılları arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 rekor kırdı, 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. ABD'de 1983'te düzenlenen 'Rekortmenlerin Turnuvası'nda dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu'na burada "Cep Herkülü" lakabı takıldı.
VÜCUT AĞIRLIĞININ 3 KATINI KALDIRAN İKİNCİ HALTERCİ!
Naim Süleymanoğlu, 1984 yılında silkme kategorisinde vücut ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.
Türkiye'ye gelişini 1980'li yıllarda Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulümlerin dünyaya duyurulması ve bitirilmesine yönelik bir girişim şeklinde açıklayan Naim Süleymanoğlu, o yıllarda Bulgaristan'da Türklerin asimilasyona maruz kaldığını, isimlerinin zorla değiştirildiğini anlatmıştı.
NAİM SÜLEYMANOĞLU HAYATI
"Cep Herkülü", Türkiye'ye geliş sürecine ilişkin, "Türklere karşı yapılan zulümleri kabullenmem mümkün değildi. Türkleri yok sayanlar için ter dökmek istemiyordum. Türkiye'ye iltica edecektim. 1985-1986 şubat ayı sonuna kadar bütün Türklerin isimleri değiştirildi. Artık adım; Naum Shalamanov'du. 1986'da Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda birinci oldum. Şampiyonanın sonunda akşam yemeğinde beni Türk Konsolosluğuna götürecek kişilerle tanıştım." demişti.
1986'da Avustralya'da Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica eden Naim Süleymanoğlu, başarılı bir operasyonla Avustralya'dan uçakla Londra'ya geçti. Ardından dönemin başbakanı Turgut Özal'ın gönderdiği özel uçakla Türkiye'ye getirilen Naim Süleymanoğlu, Ankara'da coşkulu bir karşılama ve basın toplantısıyla ilk kez Türk halkının karşısına çıktı.
"Cep Herkülü"nün 1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli işlemler yapıldı. O tarihten itibaren Naim Süleymanoğlu, şampiyonalarda Türkiye adına mücadele etti. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ödemeyle ilgili, "Naim bize onu kat kat ödedi. Dünyada Türklerin reklamını yaptı." dediği, böylece engellerin aşıldığı kayıtlara geçti.
NAİM SÜLEYMANOĞLU BAŞARILARI
NAİM SÜLEYMANOĞLU NEDEN VE NE ZAMAN ÖLDÜ?
Siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı tedavi gören Süleymanoğlu'na 6 Ekim 2017'de ameliyatla karaciğer nakli yapıldı. Nakil sonrası beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle beyin ameliyatına alınan Süleymanoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. O günden itibaren yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 tarihinde 50 yaşında ölmüş, cenazesi 19 Kasım 2017 Pazar günü Fatih Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği'nde defnedilmiştir.
4 Temmuz 2018'de, Süleymanoğlu'nun mezarı açıldı ve DNA testi yapılabilmesi için örnek alındı. 25 Ekim 2019 tarihinde gösterime giren Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu sinema filminde hayatı anlatıldı. Filmde Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırdı.