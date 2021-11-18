Naim Süleymanoğlu kimdir, neden ve ne zaman öldü, dünya rekoru için kaç kilo kaldırdı? Naim Süleymanoğlu hayatı ve hikayesi

Cep Herkülü ve Türk Süpermen olarak anılan ve tüm zamanların en iyi haltercisi olarak bilinen Naim Süleymanoğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla bugün onunla ilgili araştırmalar hız kazandı. Cep Herkülü'nün hayatı, hikayesi ve başarıları; Naim Süleymanoğlu kimdir, neden ve ne zaman öldü sorularıyla mercek altına alınıyor. Henüz 9 yaşındayken haltere başlayan ve küçük yaşlarda galibiyetlere imza atan Naim Süleymanoğlu dünya rekoru için kaç kilo kaldırdı sorusuyla araştırılıyor. İşte milli haltercimiz hakkında merak edilenlerin yanıtı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinin Ahatlı köyünde 23 Ocak 1967'de hayata gözlerini açan efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu, haltere başlamasıyla ilgili bir ifadesinde "9 yaşındayken halter antrenörüm Hilmi (Pekünlü) hoca beni keşfetti, böylece haltere başladım." demişti.