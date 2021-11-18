Son dakika haberi: Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 18 Kasım döviz dolar kuru canlı ve anlık son durum

Güne hareketli başlayan Dolar/TL bugün sabah saatlerinde 10,83 dolaylarında işlem görüyor. Euro ise 12,29 TL alış, 12,35 TL satış fiyatıyla güne başlıyor. Döviz kurunun gün içindeki hareketliliğini anlık olarak takip etmek isteyen pek çok vatandaş bugün Euro ve Dolar ne kadar, kaç TL oldu diye araştırıyor. İşte 18 Kasım döviz hareketliliği ile dolar kuru canlı ve anlık son durum hakkında son dakika haberi!

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar 10,20'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden hareketlendi. Dolar/TL, haftanın dördüncü işlem gününde 10,2727 civarında işlem görüyor.