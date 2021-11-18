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Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:03

Son dakika haberi: Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 18 Kasım döviz dolar kuru canlı ve anlık son durum

Son dakika haberi: Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 18 Kasım döviz dolar kuru canlı ve anlık son durum

Dolar piyasası bugün de yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde 10 TL’nin üzerine çıkan Dolar kuru; “Dolar ne kadar, kaç TL oldu?” sorusuyla araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı öncesi serbest piyasalarla ilgili incelemeler arasında dövizdeki hareketlilik ilk sırada yer alıyor. İşte 18 Kasım döviz kurları hakkına son dakika haberi! Euro ve Dolar kuru canlı ve anlık son durum haberimizde.

Güne hareketli başlayan Dolar/TL bugün sabah saatlerinde 10,83 dolaylarında işlem görüyor. Euro ise 12,29 TL alış, 12,35 TL satış fiyatıyla güne başlıyor. Döviz kurunun gün içindeki hareketliliğini anlık olarak takip etmek isteyen pek çok vatandaş bugün Euro ve Dolar ne kadar, kaç TL oldu diye araştırıyor. İşte 18 Kasım döviz hareketliliği ile dolar kuru canlı ve anlık son durum hakkında son dakika haberi!

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar 10,20'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden hareketlendi. Dolar/TL, haftanın dördüncü işlem gününde 10,2727 civarında işlem görüyor.

18 KASIM 2021 DOLAR FİYATI

ALIŞ: 10,8225

SATIŞ: 10,8511

18 KASIM 2021 EURO FİYATI

ALIŞ: 12,2839

SATIŞ: 12,3444

DÖVİZ ALIM SATIMIYLA İLGİLİ KARAR RESMİ GAZETE'DE!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yapılan düzenleme yayımlandı.

Yayımlanan tebliğe göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in 18'inci maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan 'mevcut ortaklar dışında kişilere' ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Aynı tebliğin 20'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan 'tüm işlemlerde' ibaresi yerine '100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için' ibaresi getirildi. Böylelikle döviz işlemlerinde uygulanan kimlik tespiti esnetilerek, 100 dolar ve üzeri işlemler için uygulanacak.

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Son dakika haberi: Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 18 Kasım döviz dolar kuru canlı ve anlık son durum
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