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Giriş Tarihi: 19.11.2021 16:02

AFAD personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular nasıl yapılacak?

AFAD personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular nasıl yapılacak?

AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacağı bildirilmişti. Başvuruların geçtiğimiz gün başlamasının ardından bugün de açık pozisyonlarda istihdam etmek isteyen binlerce kişi “AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdi, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. Başvuranlarda, KPSS en az 60 puan almış olma şartı aranacağı kaydedilmişti. Peki, 2021 AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdi, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. 10 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile yayımlanan ilanda açık kadrolara tam 1749 kişinin alınacağı bildirilmiş ve detaylar adayların bilgisine sunulmuştu. Başvuruların başlamasıyla beraber "AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır, sonuçlar ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili detaylar yayımlanan ilanla beraber bildirildi. Peki, AFAD personel alımı ne zaman yapılacak? İşte şartları, başvuru sonuç tarihi gibi tüm detaylar...

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuranlarda, 2020 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacak.

Ayrıca AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımı sınavına başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar başvurularını, 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.

AFAD PERSONEL ALIMI İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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AFAD personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular nasıl yapılacak?
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