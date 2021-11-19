AFAD personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular nasıl yapılacak?

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. 10 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile yayımlanan ilanda açık kadrolara tam 1749 kişinin alınacağı bildirilmiş ve detaylar adayların bilgisine sunulmuştu. Başvuruların başlamasıyla beraber "AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır, sonuçlar ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili detaylar yayımlanan ilanla beraber bildirildi. Peki, AFAD personel alımı ne zaman yapılacak? İşte şartları, başvuru sonuç tarihi gibi tüm detaylar...