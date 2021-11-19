Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emekli memur zammı bekleyenlere müjde! Ocak ayı SSK – BAĞKUR en düşük 2022 Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 19.11.2021 11:02

Emekli memur zammı bekleyenlere müjde! Ocak ayı SSK – BAĞKUR en düşük 2022 Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Emekli memur zammı bekleyenlere müjde! Ocak ayı SSK – BAĞKUR en düşük 2022 Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Kasım sonuna yaklaşılmasıyla beraber gündem maddelerinden biri haline gelen 2022 Emekli memur zammı ile ilgili araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Öte yandan milyonlarca vatandaş gün içerisinde "Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklanırken kalan 2 aylık verinin açıklanmasıyla beraber yeni yılın ilk yarısında maaşlara uygulanacak olan zam oranı da netleşmiş olacak. İşte 2022 Ocak ayı SSK – BAĞKUR en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri ve merak edilen tüm detaylar...

Milyonlarca emekli ve memurun uzun süredir aklında tek bir soru var. O da "Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?". 4 aylık enflasyon oranı açıklanırken, tahminler zam oranının 6.72 olması yönünde oldu. Yeni yılda uygulanacak olan zam miktarı kesin olarak Aralık ayı enflasyonuyla beraber netleşecek. Öte yandan vatandaşlar beklentilerle beraber detayları merak ediyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2022 Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte yeni yıl zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri…

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALACAK

Memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.

4 AYLIK VERİ AÇIKLANDI

Bugün açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı ile birlikte Haziran'dan bu yana 4 ayık veri de ortaya çıkmış oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 olarak hesaplandı.

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

MEMUR ZAMMI İÇİN ŞİMDİLİK YÜZDE 3.72 KESİNLEŞTİ

4 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerine yüzde 3.72 oranında fark kesinleşmiş durumda. Buna Kasım ve Aralık verileri de eklenecek.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı Temmuz'daki yüzde 3'lük zammın üzerindeki orana göre hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olursa bu kez fark 6.17 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.17'ye çıkacak.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ: OCAK AYINA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Ankara'daki kulislere göre emekliler için ekstra zam yapılması konusu da çalışılıyor.

Buna göre en düşük emekli maaşının 2.000 liraya çıkartılmasıyla çok sayıda emekliye enflasyon zammının yanında seyyanen artış yapılması da gündemde. Bu çalışmaların Ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ LİRA OLACAK?

4 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşları ise şöyle oluştu. Memur emeklisinin en düşük maaşı 4 aylık zamma göre 3.561,55 TL olurken 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2.800 liraya Bağ-Kur esnaf maaşı ise 2.508 liraya yükselmiş oldu.

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Emekli memur zammı bekleyenlere müjde! Ocak ayı SSK – BAĞKUR en düşük 2022 Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
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