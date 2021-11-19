Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü, tarihte var mı ve nasıl öldü? Ankaralı (Serkan Çayoğlu) diziden çıktı mı, ayrıldı mı?
Giriş Tarihi: 19.11.2021 16:56 Son Güncelleme: 19.11.2021 16:57

Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü, tarihte var mı ve nasıl öldü? Ankaralı (Serkan Çayoğlu) diziden çıktı mı, ayrıldı mı?

Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü, tarihte var mı ve nasıl öldü? Ankaralı Serkan Çayoğlu diziden çıktı mı, ayrıldı mı?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde geçtiğimiz bölüm vurulan Ankaralı karakterinin diziye devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi. Serkan Çayoğlu’nun hayat verdiği bu karakterle ilgili olarak dizinin yayın gününde de “Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü, Serkan Çayoğlu diziden çıktı mı, ayrıldı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Yapım başladığı günden bu yana oldukça dikkat çekiyor ve tarihten gelen gerçek bir savaş sürecini konu alıyor. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü, tarihte var mı ve nasıl öldü, diziden ayrılacak mı? İşte merak edilen o detaylar…

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ankaralı karakterinin vurulması yapıma adeta bomba gibi düşmüştü. Tarihte Ali İhsan Cenkeri olarak tanınan ve Kıbrıs Sorunu sürecinde büyük rol üstlenen ismin gerçek hayattaki hikayesi de bu noktada merak konusu haline geldi. İzleyenler "Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü, Serkan Çayoğlu diziden çıktı mı, ayrıldı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz bölümde yaşanan vurulma sahnesiyle beraber bu akşam oyuncunun akıbeti netlik kazanacak. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü, tarihte var mı ve nasıl öldü, diziden ayrılacak mı? İşte tüm detaylar…

“Kıbrıs Zafere Doğru” bu akşam başlıyor

KIBRIS ZAFERE DOĞRU ANKARALI ÖLDÜ MÜ?

TRT2nin sevilen dizisi Kıbrıs Zafere Doğru 14 bölüm fragmanı yayınlandı. Yen bölümde Ankaralı karakterinin Rum komutan tarafından vurulduğu görülüyor. Detaylar bu akşam yayınlanacak yeni bölümde olacak.

Serkan Çayoğlu ve sevgilisi Özge Gürel’in romantik tatili! Serkan Çayoğlu ve sevgilisi Özge Gürel’den tatilde aşk pozu sosyal medyada ses getirdi!

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşı Rafael'i canlandırdı ve sonrasında Zeytin Tepesi'nde rol aldı.

Hande Yener'in "Ya Ya Ya" klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı.[1] Dizi, 2015 yılında final yaptı. 2016 yılında sevgilisi Özge Gürel ile birlikte İtalya'da Verissimo, ardından tek başına İtalya'nın reytingi yüksek programlarından C'è posta per te'ye katıldı. Oyuncu, daha sonra Hayatımın Aşkı dizisinde "Demir Cerrahoğlu" karakteriyle kamera karşısına geçti. Börü dizisinde baş rol oyuncusu olarak Kaya rolünde yer aldı. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Yeni Hayat dizisinde baş rol oyuncusu olarak Adem rolünde oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın prensinin bileti kesildi! 5 aylık macera sona erecek...
SON DAKİKA: TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! İşte il il taksitli konut fiyatları
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de yıllardır beklenen golcü İtalya'dan geliyor! Devre arası Alexis Sanchez imzaya...
İşte küfürbaz Lütfü Türkkan'ın akılalmaz dolandırıcılığı: Ünlü işadamı SABAH'a konuştu
ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: "Bu harika bir fırsat..."
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları düştü! Kamu bankaları Merkez Bankası faiz kararı sonrası düğmeye bastı
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek
SON DAKİKA | Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte altın için kritik teknik seviyeler
SON DAKİKA: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü, tarihte var mı ve nasıl öldü? Ankaralı (Serkan Çayoğlu) diziden çıktı mı, ayrıldı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA