Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ankaralı karakterinin vurulması yapıma adeta bomba gibi düşmüştü. Tarihte Ali İhsan Cenkeri olarak tanınan ve Kıbrıs Sorunu sürecinde büyük rol üstlenen ismin gerçek hayattaki hikayesi de bu noktada merak konusu haline geldi. İzleyenler "Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü, Serkan Çayoğlu diziden çıktı mı, ayrıldı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz bölümde yaşanan vurulma sahnesiyle beraber bu akşam oyuncunun akıbeti netlik kazanacak. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü, tarihte var mı ve nasıl öldü, diziden ayrılacak mı? İşte tüm detaylar…
KIBRIS ZAFERE DOĞRU ANKARALI ÖLDÜ MÜ?
TRT2nin sevilen dizisi Kıbrıs Zafere Doğru 14 bölüm fragmanı yayınlandı. Yen bölümde Ankaralı karakterinin Rum komutan tarafından vurulduğu görülüyor. Detaylar bu akşam yayınlanacak yeni bölümde olacak.
SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?
Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşı Rafael'i canlandırdı ve sonrasında Zeytin Tepesi'nde rol aldı.
Hande Yener'in "Ya Ya Ya" klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı.[1] Dizi, 2015 yılında final yaptı. 2016 yılında sevgilisi Özge Gürel ile birlikte İtalya'da Verissimo, ardından tek başına İtalya'nın reytingi yüksek programlarından C'è posta per te'ye katıldı. Oyuncu, daha sonra Hayatımın Aşkı dizisinde "Demir Cerrahoğlu" karakteriyle kamera karşısına geçti. Börü dizisinde baş rol oyuncusu olarak Kaya rolünde yer aldı. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Yeni Hayat dizisinde baş rol oyuncusu olarak Adem rolünde oynadı.