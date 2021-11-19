TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kura ne zaman yapılacak? 2021 TOKİ 2+1 ve 3+1 konut ev satışı başvuru ekranı - tarihleri - şartları!

TOKİ konut başvuru şartları ve tarihleri gibi birçok detay bugün de gündemdeki yerini aldı. Binlerce vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ'den bu kez de yine kurayla seçilecek talihlilere uygun fiyatlı ev satışı müjdesi geldi. Hal böyleyken binlerce kişi "TOKİ konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleşecek işlemler 10 Aralık'ta sona erecek. Buna göre; 2021 TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman ve nereye yapılacak? İşte merak edilen tüm o detaylar…