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Giriş Tarihi: 20.11.2021 19:47 Son Güncelleme: 20.11.2021 19:47

20 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 20 Kasım korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

20 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 20 Kasım korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

Türkiye ve Dünya’da etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisiyle ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizde tespit edilen ilk vakanın ardında Sağlık bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü güncel korona verileri merak konusu olarak “20 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. 20 Kasım koronavirüs tablosu verileri ve tüm bilgiler.

20 Kasım koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden son dakika olarak duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü güncel Türkiye korona verileri merak konusu olarak "20 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | 20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı son dakika 20 Kasım koronavirüs tablosu bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

20 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 347

VEFAT SAYISI: 201

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 163

19 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 810

VEFAT SAYISI: 218

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 749

18 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 234

VEFAT SAYISI: 226

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 538

17 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 867

VEFAT SAYISI: 229

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 543

16 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 101

VEFAT SAYISI: 227

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 447

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20 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 20 Kasım korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri
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