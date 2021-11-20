20 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 20 Kasım korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

20 Kasım koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden son dakika olarak duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü güncel Türkiye korona verileri merak konusu olarak "20 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 20 Kasım koronavirüs tablosu bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
VAKA SAYISI: 23 bin 347
VEFAT SAYISI: 201
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 163
VAKA SAYISI: 23 bin 810
VEFAT SAYISI: 218
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 749
VAKA SAYISI: 22 bin 234
VEFAT SAYISI: 226
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 538
VAKA SAYISI: 23 bin 867
VEFAT SAYISI: 229
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 543
VAKA SAYISI: 25 bin 101
VEFAT SAYISI: 227
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 447