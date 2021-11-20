20 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 20 Kasım korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

20 Kasım koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden son dakika olarak duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü güncel Türkiye korona verileri merak konusu olarak "20 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | 20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı son dakika 20 Kasım koronavirüs tablosu bilgileri ve tüm detaylar şöyle;