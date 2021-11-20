Ay tutulması sona ererken görselleriyle büyüledi! Son yüzyılın en uzun tutulması ile ilgili olarak ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Kanada, Meksika, Güney Amerika, Polinezya'da çıplak gözle izlenecek olan tutulmada en çok Akrep, Boğa, Aslan, Kova burçları etkileneceği biliniyordu. Peki Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak ve Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulması burçlara etkileri nelerdir?

AY TUTULMASI SONA ERDİ!

Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması dünyanın çeşitli yerlerinde gözlemlendi.